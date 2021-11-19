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Швидкий перекус із лавашу з сиром: проста ідея для вечері

Автор
Тетяна Веремєєва
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Закуска із лаваша — гарна ідея для смачної ситної вечері Новина оновлена 19 листопада 2021, 17:28
Закуска із лаваша — гарна ідея для смачної ситної вечері

Головна перевага закуски — це те, що вона дуже швидко готується

Мало якій господині хочеться морочитися з вечерею після важкого робочого дня, тим більше якщо це вечір п’ятниці. У таких випадках рятує лаваш, з якого можна швидко приготувати і легкі чебуреки, і ситний м’ясний перекус, і смачну закуску з сиром.

Рецепт сирного перекусу із лаваша опублікувала кулінарний блогер Наталія Пархоменко на своєму YouTube-каналі.

Блогер зазначає, що така закуска готується дуже легко та швидко. А страва виходить із хрусткою скоринкою, а всередині багато соковитої, корисної начинки.

Інгредієнти:

  • 10 тонких круглих лавашів (діаметром 18 см);
  • 400 гр. сиру;
  • 2 яйця;
  • дрібка солі;
  • свіжий кріп, петрушка;
  • олія для смаження.

Приготування:

Для рецепту краще використовуватись не надто мокрий сир.

  1. У сир додаємо щіпку солі, одне яйце, нарізану зелень і добре розминаємо все виделкою.
  2. Беремо лаваш і на половину коржика викладаємо сирну начинку.
  3. Яйце збиваємо вилкою.
  4. Змащуємо краї лаваша яйцем.
  5. Накриваємо начинку другою половинкою лаваша та скріплюємо краї.
  6. Обсмажуємо лаваші з двох боків до легкого золотистого кольору на заздалегідь розігрітій сковорідці.
  7. Готові лаваші з сиром викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

Відеорецепт:

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як можна приготувати свинячу рульку, щоб ваш чоловік залишився ситим і задоволеним.

Теги:
#Рецепт #Вечеря #Закуска #Лаваш
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