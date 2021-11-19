Швидкий перекус із лавашу з сиром: проста ідея для вечері
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Головна перевага закуски — це те, що вона дуже швидко готується
Мало якій господині хочеться морочитися з вечерею після важкого робочого дня, тим більше якщо це вечір п’ятниці. У таких випадках рятує лаваш, з якого можна швидко приготувати і легкі чебуреки, і ситний м’ясний перекус, і смачну закуску з сиром.
Рецепт сирного перекусу із лаваша опублікувала кулінарний блогер Наталія Пархоменко на своєму YouTube-каналі.
Блогер зазначає, що така закуска готується дуже легко та швидко. А страва виходить із хрусткою скоринкою, а всередині багато соковитої, корисної начинки.
Інгредієнти:
- 10 тонких круглих лавашів (діаметром 18 см);
- 400 гр. сиру;
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- свіжий кріп, петрушка;
- олія для смаження.
Приготування:
Для рецепту краще використовуватись не надто мокрий сир.
- У сир додаємо щіпку солі, одне яйце, нарізану зелень і добре розминаємо все виделкою.
- Беремо лаваш і на половину коржика викладаємо сирну начинку.
- Яйце збиваємо вилкою.
- Змащуємо краї лаваша яйцем.
- Накриваємо начинку другою половинкою лаваша та скріплюємо краї.
- Обсмажуємо лаваші з двох боків до легкого золотистого кольору на заздалегідь розігрітій сковорідці.
- Готові лаваші з сиром викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
Відеорецепт:
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