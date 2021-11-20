Ви робите це неправильно! Помилки при запіканні овочів у духовці

Приготувати такий гарнір не складе труднощів і не займе багато часу, якщо не допускати цих помилок

Існує багато кулінарних лайфхаків, які можуть врятувати навіть найдосвідченішу господиню. Наприклад, як правильно подрібнювати часник, або що додати в тісто для млинців, щоб вони виходили пружними. Напевно, рідко хто з нас ставить питання, як правильно запікати овочі, адже що складного в цьому може бути, справді? Але все ж таки і тут є свої нюанси.

Існує кілька помилок, яких багато хто допускає при запіканні овочів у духовці. Щоб страва вийшла ще смачнішою, треба їх уникати, зазначає в Інстаграмі український тренер та експерт із правильного харчування Марина Боржемська.

Головні помилки при запіканні овочів у духовці:

Нарізати овочі абияк

Овочі мають бути приблизно однакового розміру. Шматочки не повинні бути ні занадто великими, ні занадто маленькими.

Вважати, що всі овочі потребують однакової кількості олії

Пористим овочам, таким як гриби або баклажани, потрібно трохи більше олії, ніж коренеплодам. Двох столових ложок олії буде цілком достатньо.

Запікати овочі в посуді, яка перша потрапить під руки

Найкраще запікати овочі на деку, використовуючи спеціальний папір для запікання.

Не залишати вільного місця

Справа в тому, що при запіканні овочі виділяють пар, а в тісноті, як наслідок, розварюються.

Запікати овочі за максимально низької температури

Найкраще запікати овочі при температурі не нижче 200 градусів протягом 30 хвилин.

Не помішувати овочі в процесі запікання

Як правило, овочі запікаються протягом 30-40 хвилин. За цей час достатньо перевернути їх 1-2 рази.

Раніше "Телеграф" писав, у який бік загортати продукти у фользі під час запікання в духовці.