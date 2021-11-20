Ви робите це неправильно! Помилки при запіканні овочів у духовці
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Приготувати такий гарнір не складе труднощів і не займе багато часу, якщо не допускати цих помилок
Існує багато кулінарних лайфхаків, які можуть врятувати навіть найдосвідченішу господиню. Наприклад, як правильно подрібнювати часник, або що додати в тісто для млинців, щоб вони виходили пружними. Напевно, рідко хто з нас ставить питання, як правильно запікати овочі, адже що складного в цьому може бути, справді? Але все ж таки і тут є свої нюанси.
Існує кілька помилок, яких багато хто допускає при запіканні овочів у духовці. Щоб страва вийшла ще смачнішою, треба їх уникати, зазначає в Інстаграмі український тренер та експерт із правильного харчування Марина Боржемська.
Головні помилки при запіканні овочів у духовці:
- Нарізати овочі абияк
Овочі мають бути приблизно однакового розміру. Шматочки не повинні бути ні занадто великими, ні занадто маленькими.
- Вважати, що всі овочі потребують однакової кількості олії
Пористим овочам, таким як гриби або баклажани, потрібно трохи більше олії, ніж коренеплодам. Двох столових ложок олії буде цілком достатньо.
- Запікати овочі в посуді, яка перша потрапить під руки
Найкраще запікати овочі на деку, використовуючи спеціальний папір для запікання.
- Не залишати вільного місця
Справа в тому, що при запіканні овочі виділяють пар, а в тісноті, як наслідок, розварюються.
- Запікати овочі за максимально низької температури
Найкраще запікати овочі при температурі не нижче 200 градусів протягом 30 хвилин.
- Не помішувати овочі в процесі запікання
Як правило, овочі запікаються протягом 30-40 хвилин. За цей час достатньо перевернути їх 1-2 рази.
Раніше "Телеграф" писав, у який бік загортати продукти у фользі під час запікання в духовці.
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