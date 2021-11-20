Рус

Ви робите це неправильно! Помилки при запіканні овочів у духовці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Що може бути кращим в холодну погоду, як не тепленькі корисні овочі з духовки? Новина оновлена 20 листопада 2021, 10:16
Що може бути кращим в холодну погоду, як не тепленькі корисні овочі з духовки?

Приготувати такий гарнір не складе труднощів і не займе багато часу, якщо не допускати цих помилок

Існує багато кулінарних лайфхаків, які можуть врятувати навіть найдосвідченішу господиню. Наприклад, як правильно подрібнювати часник, або що додати в тісто для млинців, щоб вони виходили пружними. Напевно, рідко хто з нас ставить питання, як правильно запікати овочі, адже що складного в цьому може бути, справді? Але все ж таки і тут є свої нюанси.

Існує кілька помилок, яких багато хто допускає при запіканні овочів у духовці. Щоб страва вийшла ще смачнішою, треба їх уникати, зазначає в Інстаграмі український тренер та експерт із правильного харчування Марина Боржемська.

Головні помилки при запіканні овочів у духовці:

  • Нарізати овочі абияк

Овочі мають бути приблизно однакового розміру. Шматочки не повинні бути ні занадто великими, ні занадто маленькими.

  • Вважати, що всі овочі потребують однакової кількості олії

Пористим овочам, таким як гриби або баклажани, потрібно трохи більше олії, ніж коренеплодам. Двох столових ложок олії буде цілком достатньо.

  • Запікати овочі в посуді, яка перша потрапить під руки

Найкраще запікати овочі на деку, використовуючи спеціальний папір для запікання.

  • Не залишати вільного місця

Справа в тому, що при запіканні овочі виділяють пар, а в тісноті, як наслідок, розварюються.

  • Запікати овочі за максимально низької температури

Найкраще запікати овочі при температурі не нижче 200 градусів протягом 30 хвилин.

  • Не помішувати овочі в процесі запікання

Як правило, овочі запікаються протягом 30-40 хвилин. За цей час достатньо перевернути їх 1-2 рази.

Раніше "Телеграф" писав, у який бік загортати продукти у фользі під час запікання в духовці.

Теги:
#Овочі #Лайфхак #Запікання #Марина Боржемская
Візуалізація проекту космодрому
Світ
Канада будує космодром під українські ракети: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Візуалізація проекту космодрому
Канада будує космодром під українські ракети: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
В Україні знижується кількість нових хворих на коронавірус: статистика пандемії в регіонах
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак
Екс-глава ГУР Бурба розповів, хто насправді наказав перенести операцію із захоплення "вагнерівців" (відео)
Дата публікації
Категорія
Місячне затемнення 19 листопада
Місячне затемнення 2021 у фото та відео: відповіді на популярні питання
Дата публікації
Категорія
У грудні в українців зросте пенсія
Українців очікує зростання пенсій: кого і коли торкнеться підвищення виплат