Дуже ніжні та повітряні: простий рецепт домашніх пряників із недорогих інгредієнтів
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Блогер зазначає, що такі пряники сподобаються як дорослим, так і дітям.
Кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як можна вдома приготувати пряники із простих інгредієнтів, які найчастіше можна знайти у холодильнику кожної господині. Пряники стануть чудовим доповненням до чаю, як і тертий яблучний пиріг.
Рецепт вона опублікувала на своєму YouTube каналі.
За словами блогера, така випічка не принесе багато клопоту господині, а всі домочадці будуть від неї просто в захваті.
Інгредієнти:
- Сметана 400 гр.;
- Яєчний жовток 2 шт.;
- Сода 3/4 чайної ложки;
- Ванільний цукор;
- Цукор 180 гр.;
- Борошно 400-600 гр.;
- Білок 2 шт для глазурі;
- Цукрова пудра 100 гр.
Приготування:
- Додаємо в сметану соду, краще, якщо вона буде якісна, тоді готові пряники не матимуть специфічного смаку та аромату. Залишаємо на 10-15 хвилин.
- Додаємо 2 жовтки, цукор, ванільний цукор і добре змішуємо.
- Додаємо борошно і добре вимішуємо тісто.
- Тісто виходить досить крутим, тож вимішуємо рукою.
- При необхідності додаємо борошно і вимішуємо тісто до того моменту, поки воно не стане еластичним і не відлипатиме від рук. Тісто повинне бути помірно м’яким, але не тягнутися за руками.
- Беремо половину тіста і викладаємо на посипаний борошном стіл. Посипаємо зверху борошном.
- Розкочуємо тісто до товщини близько 1,5 см.
- Беремо склянку діаметром близько 5 см і вирізаємо пряники.
- Перекладаємо заготовки на устелений пергаментом лист і відправляємо в розігріту до 180 духовку на 15-20 хвилин, поки вони не підрум’яняться.
- Готовим пряникам даємо охолонути.
Глазур:
- Змішуємо 2 білки та цукрову пудру. Добре перемішуємо.
- Занурюємо в охолоджені пряники в глазур, перекладаємо на лист і залишаємо застигати глазур.
Відеорецепт:
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