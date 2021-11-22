Дуже ніжні та повітряні: простий рецепт домашніх пряників із недорогих інгредієнтів

Блогер зазначає, що такі пряники сподобаються як дорослим, так і дітям.

Кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як можна вдома приготувати пряники із простих інгредієнтів, які найчастіше можна знайти у холодильнику кожної господині. Пряники стануть чудовим доповненням до чаю, як і тертий яблучний пиріг.

Рецепт вона опублікувала на своєму YouTube каналі.

За словами блогера, така випічка не принесе багато клопоту господині, а всі домочадці будуть від неї просто в захваті.

Інгредієнти:

Сметана 400 гр.;

Яєчний жовток 2 шт.;

Сода 3/4 чайної ложки;

Ванільний цукор;

Цукор 180 гр.;

Борошно 400-600 гр.;

Білок 2 шт для глазурі;

Цукрова пудра 100 гр.

Приготування:

Додаємо в сметану соду, краще, якщо вона буде якісна, тоді готові пряники не матимуть специфічного смаку та аромату. Залишаємо на 10-15 хвилин. Додаємо 2 жовтки, цукор, ванільний цукор і добре змішуємо. Додаємо борошно і добре вимішуємо тісто. Тісто виходить досить крутим, тож вимішуємо рукою. При необхідності додаємо борошно і вимішуємо тісто до того моменту, поки воно не стане еластичним і не відлипатиме від рук. Тісто повинне бути помірно м’яким, але не тягнутися за руками. Беремо половину тіста і викладаємо на посипаний борошном стіл. Посипаємо зверху борошном. Розкочуємо тісто до товщини близько 1,5 см. Беремо склянку діаметром близько 5 см і вирізаємо пряники. Перекладаємо заготовки на устелений пергаментом лист і відправляємо в розігріту до 180 духовку на 15-20 хвилин, поки вони не підрум’яняться. Готовим пряникам даємо охолонути.

Глазур:

Змішуємо 2 білки та цукрову пудру. Добре перемішуємо. Занурюємо в охолоджені пряники в глазур, перекладаємо на лист і залишаємо застигати глазур.

Відеорецепт:

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