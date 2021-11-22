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Дуже ніжні та повітряні: простий рецепт домашніх пряників із недорогих інгредієнтів

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Домашні пряники виходять дуже смачними Новина оновлена 22 листопада 2021, 16:30
Домашні пряники виходять дуже смачними

Блогер зазначає, що такі пряники сподобаються як дорослим, так і дітям.

Кулінарний блогер Ольга Матвій розповіла, як можна вдома приготувати пряники із простих інгредієнтів, які найчастіше можна знайти у холодильнику кожної господині. Пряники стануть чудовим доповненням до чаю, як і тертий яблучний пиріг.

Рецепт вона опублікувала на своєму YouTube каналі.

За словами блогера, така випічка не принесе багато клопоту господині, а всі домочадці будуть від неї просто в захваті.

Інгредієнти:

  • Сметана 400 гр.;
  • Яєчний жовток 2 шт.;
  • Сода 3/4 чайної ложки;
  • Ванільний цукор;
  • Цукор 180 гр.;
  • Борошно 400-600 гр.;
  • Білок 2 шт для глазурі;
  • Цукрова пудра 100 гр.

Приготування:

  1. Додаємо в сметану соду, краще, якщо вона буде якісна, тоді готові пряники не матимуть специфічного смаку та аромату. Залишаємо на 10-15 хвилин.
  2. Додаємо 2 жовтки, цукор, ванільний цукор і добре змішуємо.
  3. Додаємо борошно і добре вимішуємо тісто.
  4. Тісто виходить досить крутим, тож вимішуємо рукою.
  5. При необхідності додаємо борошно і вимішуємо тісто до того моменту, поки воно не стане еластичним і не відлипатиме від рук. Тісто повинне бути помірно м’яким, але не тягнутися за руками.
  6. Беремо половину тіста і викладаємо на посипаний борошном стіл. Посипаємо зверху борошном.
  7. Розкочуємо тісто до товщини близько 1,5 см.
  8. Беремо склянку діаметром близько 5 см і вирізаємо пряники.
  9. Перекладаємо заготовки на устелений пергаментом лист і відправляємо в розігріту до 180 духовку на 15-20 хвилин, поки вони не підрум’яняться.
  10. Готовим пряникам даємо охолонути.

Глазур:

  1. Змішуємо 2 білки та цукрову пудру. Добре перемішуємо.
  2. Занурюємо в охолоджені пряники в глазур, перекладаємо на лист і залишаємо застигати глазур.

Відеорецепт:

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Теги:
#Рецепт #Кулінарія #Випічка
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