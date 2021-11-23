Як варити макарони, щоб вони не злипалися: проста порада

Макарони є стравою, яку люблять і дорослі, і діти

Макарони є смачним та універсальним гарніром до багатьох страв, який люблять багато господинь завдяки простоті їх приготування. Головне, не припускатися помилок у їх приготуванні.

Як готувати макарони, щоб вони не злипалися, розповів Лайфхакер.

Залежно від того, які макарони ви вибираєте, в середньому їх потрібно варити 7-10 хвилин — орієнтуватися варто на час, вказаний на упаковці і стежити, щоб вони не переварилися.

Щоб зварити макарони, необхідно налити в каструлю воду з розрахунком 100 гр. макарон на 1 л води – важливо, щоб вироби вільно плавали в рідині.

Додайте трохи солі і поставте каструлю з водою на вогонь.

Коли вода закипить, додайте туди макарони. Якщо не дочекатися поки що вода закипить, то вони злипнуться.

Макарони варто варити на повільному вогні, щоб вони трохи кипіли, час від часу перемішуючи їх.

Готові макарони необхідно відкинути на друшляк і почекати, доки з них зійде вся вода. Промивати макарони не варто.

Після продукт необхідно назад повернути в каструлю, додати трохи рослинної або вершкового масла і акуратно перемішати.

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