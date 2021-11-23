Салат "Простіше не буває": рецепт смачної та ситної страви за 5 хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 11
Салат можна приготувати як на вечерю, так і на сніданок
Ідеальними стравами для вечері є ті, які можна швидко приготувати, які дадуть відчуття ситості та не залишать відчуття тяжкості у шлунку. Можна зробити гнізда з фаршем на швидку руку, але ще простіше буде приготувати салат під назвою "Простіше не буває".
Рецептом у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Дівчина зазначає, що салат за цим рецептом виходить легким, свіжим, соковитим, ситним і дуже смачним. За її словами, він готується просто та швидко.
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 2 помідори;
- 75 гр. сиру;
- 2-3 шт. листя салату;
- 1-2 зубчики часнику;
- свіжа петрушка;
- рослинна олія;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- майонез;
- 1 ч. л. гірчиці у зернах.
Приготування:
- Наливаємо в сковорідку олію і виливаємо яйця, солимо, перчимо.
- Обсмажуємо яйця до готовності, постійно перемішуючи.
- Готовим яйцям даємо повністю охолонути.
- Свіжі помідори нарізаємо дрібними кубиками і перекладаємо в салатник.
- Дрібно рвемо листя салату та відправляємо до помідорів.
- На дрібній тертці натираємо часник.
- На великій тертці натираємо сир.
- Додаємо дрібнонарізану петрушку, яйця, що остигли, сіль, чорний мелений перець, гірчицю, майонез і все добре перемішуємо.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати закуску з лаваша.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-