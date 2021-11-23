Салат "Простіше не буває": рецепт смачної та ситної страви за 5 хвилин

Салат можна приготувати як на вечерю, так і на сніданок

Ідеальними стравами для вечері є ті, які можна швидко приготувати, які дадуть відчуття ситості та не залишать відчуття тяжкості у шлунку. Можна зробити гнізда з фаршем на швидку руку, але ще простіше буде приготувати салат під назвою "Простіше не буває".

Рецептом у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Дівчина зазначає, що салат за цим рецептом виходить легким, свіжим, соковитим, ситним і дуже смачним. За її словами, він готується просто та швидко.

Інгредієнти:

4 яйця;

2 помідори;

75 гр. сиру;

2-3 шт. листя салату;

1-2 зубчики часнику;

свіжа петрушка;

рослинна олія;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

майонез;

1 ч. л. гірчиці у зернах.

Приготування:

Наливаємо в сковорідку олію і виливаємо яйця, солимо, перчимо. Обсмажуємо яйця до готовності, постійно перемішуючи. Готовим яйцям даємо повністю охолонути. Свіжі помідори нарізаємо дрібними кубиками і перекладаємо в салатник. Дрібно рвемо листя салату та відправляємо до помідорів. На дрібній тертці натираємо часник. На великій тертці натираємо сир. Додаємо дрібнонарізану петрушку, яйця, що остигли, сіль, чорний мелений перець, гірчицю, майонез і все добре перемішуємо.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати закуску з лаваша.