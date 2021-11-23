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Салат "Простіше не буває": рецепт смачної та ситної страви за 5 хвилин

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Блогер показала рецепт простої та смачної страви
Блогер показала рецепт простої та смачної страви

Салат можна приготувати як на вечерю, так і на сніданок

Ідеальними стравами для вечері є ті, які можна швидко приготувати, які дадуть відчуття ситості та не залишать відчуття тяжкості у шлунку. Можна зробити гнізда з фаршем на швидку руку, але ще простіше буде приготувати салат під назвою "Простіше не буває".

Рецептом у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Дівчина зазначає, що салат за цим рецептом виходить легким, свіжим, соковитим, ситним і дуже смачним. За її словами, він готується просто та швидко.

Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 2 помідори;
  • 75 гр. сиру;
  • 2-3 шт. листя салату;
  • 1-2 зубчики часнику;
  • свіжа петрушка;
  • рослинна олія;
  • сіль, перець чорний мелений за смаком;
  • майонез;
  • 1 ч. л. гірчиці у зернах.

Приготування:

  1. Наливаємо в сковорідку олію і виливаємо яйця, солимо, перчимо.
  2. Обсмажуємо яйця до готовності, постійно перемішуючи.
  3. Готовим яйцям даємо повністю охолонути.
  4. Свіжі помідори нарізаємо дрібними кубиками і перекладаємо в салатник.
  5. Дрібно рвемо листя салату та відправляємо до помідорів.
  6. На дрібній тертці натираємо часник.
  7. На великій тертці натираємо сир.
  8. Додаємо дрібнонарізану петрушку, яйця, що остигли, сіль, чорний мелений перець, гірчицю, майонез і все добре перемішуємо.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати закуску з лаваша.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Салат #Яйця
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