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Салат "Розкішний": найсмачніша альтернатива "Олів’є" до Нового року

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Простий рецепт новорічного салату "Розкішний" Новина оновлена 24 листопада 2021, 20:15
Простий рецепт новорічного салату "Розкішний"

Ви вже знаєте, чим пригощатимете своїх близьких та гостей?

Ось і пішов перший сніг, а це означає, що незабаром всі почнуть готуватися до святкування Нового року.

Якщо вам набрид популярний новорічний салат "Олів’є", настав час задуматися над цікавішою стравою. "Телеграф" пропонує приготувати салат "Розкішний", який не поступається своїми смаковими якостями. Джерело: Мільйон Меню.

Інгредієнти:

  • яловичина м’якоть — 300 г
  • помідори — 3 шт
  • печериці мариновані — 200 г
  • маслини — 200 г
  • сир — 150 г
  • майонез — за смаком
  • сіль за смаком

Приготування:

  1. М’ясо, помідори та сир нарізаємо великими кубиками (приблизно 1 см).
  2. Крупно нарізаємо гриби та маслини.
  3. Все перемішуємо та заправляємо майонезом.

Раніше кулінарний блогер Наталія Пархоменко розповіла, як приготувати соковитий та ситний салат "Простіше не буває".

Теги:
#Рецепти #Олів'є #Салати
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