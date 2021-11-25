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Чим здивувати гостей: рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки"

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Незвичайний салат здивує гостей Новина оновлена 25 листопада 2021, 17:04
Незвичайний салат здивує гостей

Гості напевно захочуть скуштувати незвичайні мандаринки

Багато господарок за місяць до Нового року починають складати святкове меню. Окрім традиційного "Олів’є" за класичним рецептом, хочеться приготувати щось смачне та незвичайне.

Рецепт оригінальних мандаринок з курки, яєць та сиру на своїй сторінці в Instagram опублікувала кулінарний блогер Анастасія Монахова.

За її словами, ця страва вийде не лише оригінальною візуально, а й дуже смачною.

Інгредієнти:

  • яйця – 3шт.;
  • сир твердий — 120 гр.;
  • курка відварена — 150 гр.;
  • майонез;
  • морква – 3-4 шт.;
  • сіль, перець чорний горошок, базилік.

Приготування:

  1. Відварюємо до готовності яйця, моркву та куряче філе.
  2. Натираємо яйця, сир та моркву на тертці.
  3. Курку нарізаємо дрібними кубиками.
  4. З’єднуємо в мисці сир, курку, яйця, додаємо сіль, майонез та змішуємо.
  5. Натерту варену моркву трохи віджимаємо.
  6. Формуємо кульки із салату.
  7. На харчову плівку викладаємо трохи моркви і робимо з неї коржик завтовшки близько 5 мм.
  8. Зверху кладемо раніше сформовані кульки та формуємо мандаринки.
  9. Викладаємо на тарілку та прикрашаємо горошинкою перцю та листком базиліка.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати салат "Розкішний", який, напевно, оцінять усі гості.

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