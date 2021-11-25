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Швидко та смачно: рецепт легкого салату на вечерю

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Як приготувати салат з пекінської капусти та тунця Новина оновлена 25 листопада 2021, 19:02
Як приготувати салат з пекінської капусти та тунця

Салат "Престиж" – ідеальний варіант смачної страви для всієї родини

Наприкінці робочого дня іноді хочеться смачно поїсти, водночас не хочеться перевантажувати шлунок. Хорошою ідеєю для вечері може стати смачний салат "Простіше не буває" або легкий салат "Престиж".

Рецептом у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 200 гр. пекінської капусти;
  • 3 круто варені яйця;
  • 50 гр. сиру;
  • 100 гр. консервованого зеленого горошку;
  • 150 гр. консервованого тунця;
  • зелена цибуля;
  • сметана;
  • сіль, перець чорний мелений на смак.

Приготування:

  1. Не надто довгою соломкою нарізаємо пекінську капусту.
  2. Варені яйця розрізаємо на 4 частини та нарізаємо соломкою.
  3. Яйця та капусту перекладаємо в миску та натираємо в миску сир.
  4. Додаємо горошок, тунець, нарізану зелену цибулю, сіль, сметану і добре перемішуємо.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" опублікував рецепт салату "Розкішний", який стане чудовою окрасою новорічного столу.

Теги:
#Рецепт #Салат #Вечеря
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