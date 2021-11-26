Такого оселедця під шубою ви не бачили: під Новий рік з’явилися дуже незвичайні варіації салату

Для холодної пори року існую свої, особливі рецепти.

До традиційних зимових напоїв відноситься глінтвейн, рецептів якого дуже багато. Є й страви, які міцно асоціюються із зимовими святами. Серед них — "оселедець під шубою". Рецепт салату залишається практично незмінним, а ось подача може бути дуже оригінальною.

"Телеграф" зібрав ТОП-3 незвичайних варіанти сервірування "оселедеця під шубою".

Салат у хлібі

Якщо жульєном у булці вже нікого не здивувати, то шари салату в буханці бородинського хліба виглядають вельми незвичайно. Для приготування такого салату знадобляться традиційні інгредієнти: оселедець, цибуля, відварена картопля, морква та буряк. Яйця додаються за бажанням. Як соус використовується майонез.

Хитрість у тому, щоб дрібно нарізати чи натерти всі продукти та укласти шарами всередині буханця. З нього попередньо дістають м’якоть. Щоб додати пікантності страві до майонезу труть сир. Після того як шари викладені, буханець накривають верхівкою і, замотавши харчовою плівкою, відправляють у холодильник на кілька годин. Верх хліба після цього змащують залишками майонезу із сиром і посипають зеленню.

Буряково-оселедцевий торт

Особливістю цього способу подачі є те, що салат збирається в кільці для торта (всі інгредієнти, крім буряків). Після того як він готовий з желатину та буряків робиться напіврідка суміш. Желатин (близько 30 г) намочують у 100 мл холодної води. Буряк (3-4 шт.) перебивають блендером до однорідної консистенції. Потім до желатину додають ще 100 мл окропу, ретельно розмішують і з’єднують з буряком.

Кільце для торта знімають із салату і трохи розширюють. Желатиново-бурякову масу заливають у простір між кільцем та салатом та покривають торт зверху. Прикрасити можна на свій смак.

Оселедець в тарталетках "Ялинкова іграшка"

Для цього способу подачі потрібні такі продукти: відварені буряки та картопля, оселедець, цибуля, майонез. Цибуля попередньо ріжеться і маринується зручним для вас способом.

Картопля та буряк натираються на дрібній тертці і ретельно перемішуються. З них формують свого роду тарталетки та викладають на тарілку. В окремій посудині змішують дрібно нарізаний оселедець, віджатий лук і майонез. Цим наповнюють картопляно-бурякові тарталетки.

Раніше "Телеграф" писав, що ще однією святковою стравою може стати свиняча рулька.