"Сирний сніговик": рецепт незвичайної закуски до Нового року

Ця закуска проста у приготуванні, але виглядає дуже святково.

До Нового року залишилося трохи менше місяця, а значить саме час подумати, чим ви дивуватимете своїх гостей за святковим столом. Днями ми публікували рецепт святкового салату "Розкішний", який стане чудовою заміною "Олів’є", а сьогодні поділимося рецептом яскравої новорічної закуски під назвою "Сирний сніговик".

Порадами з приготування святкової страви поділився журнал "Мій кухар".

Інгредієнти:

Сир твердий-250г (російський, гауда).

Бринза-150г.

Часник-2 зубчики.

Відварена морква.

Кокосова стружка.

Скибочка чорного хліба.

Чорний перець, горошок.

Спеція гвоздики.

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Спосіб приготування:

Натріть твердий сир на тертці. Змішайте з бринзою та часником, пропущеним через часникодавку. З отриманої суміші скачайте три кульки різних розмірів. Найбільший має бути розміром з волоський горіх. Поставте у морозилку на 15 хвилин. З суміші, що залишилася, скачайте невеликі кульки. Виріжте з хліба дві круглі скибочки для капелюха сніговика. Усі кульки обваляйте у кокосовій стружці. З’єднайте 3 сирні кульки сніговика за допомогою зубочистки. Чорний перець використовуйте замість очей та ґудзиків. З моркви за допомогою картоплечистки зріжте тонку смужку для шарфа, виріжте маленький носик. Навколо готового сніговика розкладіть сирні кульки-"сніжки".

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки".