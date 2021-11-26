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"Сирний сніговик": рецепт незвичайної закуски до Нового року

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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"Сирний сніговик" — чудова закуска до Нового року Новина оновлена 26 листопада 2021, 12:43
"Сирний сніговик" — чудова закуска до Нового року

Ця закуска проста у приготуванні, але виглядає дуже святково.

До Нового року залишилося трохи менше місяця, а значить саме час подумати, чим ви дивуватимете своїх гостей за святковим столом. Днями ми публікували рецепт святкового салату "Розкішний", який стане чудовою заміною "Олів’є", а сьогодні поділимося рецептом яскравої новорічної закуски під назвою "Сирний сніговик".

Порадами з приготування святкової страви поділився журнал "Мій кухар".

Інгредієнти:

  • Сир твердий-250г (російський, гауда).
  • Бринза-150г.
  • Часник-2 зубчики.
  • Відварена морква.
  • Кокосова стружка.
  • Скибочка чорного хліба.
  • Чорний перець, горошок.
  • Спеція гвоздики.

Спосіб приготування:

  1. Натріть твердий сир на тертці. Змішайте з бринзою та часником, пропущеним через часникодавку.
  2. З отриманої суміші скачайте три кульки різних розмірів. Найбільший має бути розміром з волоський горіх. Поставте у морозилку на 15 хвилин.
  3. З суміші, що залишилася, скачайте невеликі кульки.
  4. Виріжте з хліба дві круглі скибочки для капелюха сніговика.
  5. Усі кульки обваляйте у кокосовій стружці.
  6. З’єднайте 3 сирні кульки сніговика за допомогою зубочистки. Чорний перець використовуйте замість очей та ґудзиків. З моркви за допомогою картоплечистки зріжте тонку смужку для шарфа, виріжте маленький носик. Навколо готового сніговика розкладіть сирні кульки-"сніжки".

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки".

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Новорічні страви
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