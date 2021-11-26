"Сирний сніговик": рецепт незвичайної закуски до Нового року
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Ця закуска проста у приготуванні, але виглядає дуже святково.
До Нового року залишилося трохи менше місяця, а значить саме час подумати, чим ви дивуватимете своїх гостей за святковим столом. Днями ми публікували рецепт святкового салату "Розкішний", який стане чудовою заміною "Олів’є", а сьогодні поділимося рецептом яскравої новорічної закуски під назвою "Сирний сніговик".
Порадами з приготування святкової страви поділився журнал "Мій кухар".
Інгредієнти:
- Сир твердий-250г (російський, гауда).
- Бринза-150г.
- Часник-2 зубчики.
- Відварена морква.
- Кокосова стружка.
- Скибочка чорного хліба.
- Чорний перець, горошок.
- Спеція гвоздики.
Спосіб приготування:
- Натріть твердий сир на тертці. Змішайте з бринзою та часником, пропущеним через часникодавку.
- З отриманої суміші скачайте три кульки різних розмірів. Найбільший має бути розміром з волоський горіх. Поставте у морозилку на 15 хвилин.
- З суміші, що залишилася, скачайте невеликі кульки.
- Виріжте з хліба дві круглі скибочки для капелюха сніговика.
- Усі кульки обваляйте у кокосовій стружці.
- З’єднайте 3 сирні кульки сніговика за допомогою зубочистки. Чорний перець використовуйте замість очей та ґудзиків. З моркви за допомогою картоплечистки зріжте тонку смужку для шарфа, виріжте маленький носик. Навколо готового сніговика розкладіть сирні кульки-"сніжки".
Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого новорічного салату "Мандаринки".
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