Шеф-кухар розкрив секрет ідеально соковитої качки в яблуках: стане королем новорічного столу
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Така страва точно здивує ваших гостей.
Жодне святкове гуляння не обходиться без ароматного м’ясного жаркого. І якщо традиційна печена або смажена курка вам вже набридла, рекомендуємо спробувати приготувати смачну та соковиту качку в яблуках.
Авторським рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм.
Печена качка у яблуках: рецепт
Інгредієнти:
- 75г гірчиці дижонської
- 60г меду
- Сіль і перець
- 5 невеликих зелених яблук Семеренко
- 5 невеликих картоплин
- 1 качка
Спосіб приготування:
- Змішайте мед, гірчицю, сіль та перець для маринаду.
- Качку промийте, просушіть рушником, натріть маринадом і залиште на ніч просолитися.
- Далі викладіть качку на середину фольги.
- Потім чистимо яблука: можна також змащуючи трохи маринадом.
- Картопля розріжте навпіл і підкладіть під качку з боків.
- Можна додати трав — чебрець і розмарин. А ось і секрет приготування ідеальної качки від Володимира Ярославського: для того, щоб качка вийшла соковитою, потрібно добре упаковати її у фольгу "човником", щоб сік не випливав.
- Щільно закрийте фольгу і поставте качку в розігріту духовку на 180 градусів на 1:00, а потім на 120 градусів ще на 2 — 2,5 години, потім відкрийте фольгу, полийте отриманим соком, підніміть температуру до 2 -220 і доведіть до рум’яної скоринки.
Важливо: якщо качка більше, то й готувати потрібно більше часу: кожні півкіло – додаткові півгодини на 120 градусів.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт рум’яної та ароматної свинячої рульки.
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