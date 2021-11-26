Рус

Шеф-кухар розкрив секрет ідеально соковитої качки в яблуках: стане королем новорічного столу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
236
Качка в яблуках за рецептом Володимира Ярославського Новина оновлена 26 листопада 2021, 16:11
Качка в яблуках за рецептом Володимира Ярославського

Така страва точно здивує ваших гостей.

Жодне святкове гуляння не обходиться без ароматного м’ясного жаркого. І якщо традиційна печена або смажена курка вам вже набридла, рекомендуємо спробувати приготувати смачну та соковиту качку в яблуках.

Авторським рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм.

Печена качка у яблуках: рецепт

Інгредієнти:

  • 75г гірчиці дижонської
  • 60г меду
  • Сіль і перець
  • 5 невеликих зелених яблук Семеренко
  • 5 невеликих картоплин
  • 1 качка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте мед, гірчицю, сіль та перець для маринаду.
  2. Качку промийте, просушіть рушником, натріть маринадом і залиште на ніч просолитися.
  3. Далі викладіть качку на середину фольги.
  4. Потім чистимо яблука: можна також змащуючи трохи маринадом.
  5. Картопля розріжте навпіл і підкладіть під качку з боків.
  6. Можна додати трав — чебрець і розмарин. А ось і секрет приготування ідеальної качки від Володимира Ярославського: для того, щоб качка вийшла соковитою, потрібно добре упаковати її у фольгу "човником", щоб сік не випливав.
  7. Щільно закрийте фольгу і поставте качку в розігріту духовку на 180 градусів на 1:00, а потім на 120 градусів ще на 2 — 2,5 години, потім відкрийте фольгу, полийте отриманим соком, підніміть температуру до 2 -220 і доведіть до рум’яної скоринки.

Важливо: якщо качка більше, то й готувати потрібно більше часу: кожні півкіло – додаткові півгодини на 120 градусів.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт рум’яної та ароматної свинячої рульки.

Теги:
#Рецепт #Качка #Володимир Ярославський
26 листопада президент України дав велику прес-конференцію
Політика
Мені соромно: Зеленський озвучив свою версію операції із "вагнерівцями"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
26 листопада президент України дав велику прес-конференцію
Мені соромно: Зеленський озвучив свою версію операції із "вагнерівцями"
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов та Володимир Зеленський
Наслідки будуть руйнівними: що означають слова Зеленського про підготовку Ахметовим держперевороту
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський буде відповідати на питання три години
Зеленський проводить прес-марафон з журналістами: головні заяви, відео та реакція соцмереж (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Антон Поляков
Поляков міг бути убитий: у МВС визначились із версіями смерті політика
Дата публікації
Категорія
Правоохоронці шукали зниклого безвісти, знайшли й підозрюваних у вбивстві
Односельця вбили, а тіло заховали в цистерні — подробиці трагедії на Тернопільщині