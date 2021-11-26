Шеф-кухар розкрив секрет ідеально соковитої качки в яблуках: стане королем новорічного столу

Така страва точно здивує ваших гостей.

Жодне святкове гуляння не обходиться без ароматного м’ясного жаркого. І якщо традиційна печена або смажена курка вам вже набридла, рекомендуємо спробувати приготувати смачну та соковиту качку в яблуках.

Авторським рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм.

Печена качка у яблуках: рецепт

Інгредієнти:

75г гірчиці дижонської

60г меду

Сіль і перець

5 невеликих зелених яблук Семеренко

5 невеликих картоплин

1 качка

Спосіб приготування:

Змішайте мед, гірчицю, сіль та перець для маринаду. Качку промийте, просушіть рушником, натріть маринадом і залиште на ніч просолитися. Далі викладіть качку на середину фольги. Потім чистимо яблука: можна також змащуючи трохи маринадом. Картопля розріжте навпіл і підкладіть під качку з боків. Можна додати трав — чебрець і розмарин. А ось і секрет приготування ідеальної качки від Володимира Ярославського: для того, щоб качка вийшла соковитою, потрібно добре упаковати її у фольгу "човником", щоб сік не випливав. Щільно закрийте фольгу і поставте качку в розігріту духовку на 180 градусів на 1:00, а потім на 120 градусів ще на 2 — 2,5 години, потім відкрийте фольгу, полийте отриманим соком, підніміть температуру до 2 -220 і доведіть до рум’яної скоринки.

Важливо: якщо качка більше, то й готувати потрібно більше часу: кожні півкіло – додаткові півгодини на 120 градусів.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт рум’яної та ароматної свинячої рульки.