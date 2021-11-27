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Головний атрибут Нового року: рецепт класичного салату "Олів’є"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новорічний салат, який став традиційним на столі українців
Новорічний салат, який став традиційним на столі українців

Іноді господині кажуть, що вже набридло готувати олів’є, але все одно повертаються до популярного салату

Популярний салат олів’є колись вигадав ресторатор французького походження Люсьєн Олів’є. Свого часу він володів московським рестораном французької кухні "Ермітаж". У кулінарних книгах столітньої давності олів’є називався салат з дичини, оскільки до його складу входило м’ясо смажених рябчиків, оливки, каперси. Згодом інгредієнти спростили до більш звичних. А якщо вам все ж таки набридла ця страва, можна легко приготувати її альтернативу.

Джерело: smachno.ua.

Олів’є: класичний рецепт

Інгредієнти:

  • Картопля варена — 4 шт
  • Морква — 1 шт
  • Яйця, зварені в круту — 4 шт
  • Лікарська ковбаса — 300 г
  • Мариновані огірки — 4 шт
  • Консервований зелений горошок — 200 г
  • Майонез — 200-300 г
  • Кріп, петрушка — за смаком
  • Сіль, мелений чорний перець — за смаком

Приготування:

  1. Варимо моркву та картоплю.
  2. Нарізаємо дрібними кубиками яйця, картоплю, ковбасу та моркву.
  3. Огірки нарізаємо і трохи віджимаємо, щоб у салаті не було рідини.
  4. Зливаємо воду з горошку і додаємо до решти інгредієнтів.
  5. Нарізаємо зелень.
  6. Заправляємо салат майонезом, солимо і перчимо до смаку.

Раніше "Телеграф" писав, що новорічний стіл також можна прикрасити такими салатами, як "Простіше не буває" та "оселедець під шубою".

Теги:
#Рецепти #Олів'є
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