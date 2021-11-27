Закуска "Монастирська хата": оригінальна заміна крабового салату на Новий рік
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Здивуйте ваших гостей незвичайною подачею традиційної страви.
До Нового року залишилося трохи більше місяця, а ми продовжуємо збирати для вас оригінальні рецепти красивих та смачних страв до свята. Так, учора ми ділилися рецептом красивої святкової закуски до Нового року "Сирний сніговик", а сьогодні розповімо, чим замінити на святковому столі крабовий салат, який у своєму класичному вигляді вже трохи набрид.
Сайт smak.ua пропонує приготувати яскраву та оригінальну страву під назвою "Монастирська хата", у складі якої є крабові палички.
Рецепт закуски "Монастирська хата"
Інгредієнти:
- Крабові палички — 12 шт.
- Сир — 300 г
- Майонез — 200 г
- Зелена цибуля — пучок
- Кріп — пучок
- Часник – 3-4 зубки
- Яйце куряче — 1 шт
Спосіб приготування:
- Розкрутіть крабові палички. Щоб це було простіше зробити, покладіть їх на кілька секунд у гарячу воду.
- Для начинки натріть сир на дрібній тертці, додайте часник роздавлений, 4 столові ложки майонезу, дрібно нарізаний кріп, перемішайте.
- Начиніть нею десять крабових паличок, помістивши до центру пір’їнку зеленої цибулі.
- Готові палички покладіть пірамідкою на блюдо, змащуючи кожен шар невеликою кількістю майонезу.
- Усю піраміду промажте з боків майонезом і натріть зверху дві крабові палички, що залишилися, і жовток вареного яйця.
- Щоб готовий торт було простіше різати, помістіть його на пару годин в холодильник.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом новорічного салату "Розкішний".
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