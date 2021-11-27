Закуска "Монастирська хата": оригінальна заміна крабового салату на Новий рік

Здивуйте ваших гостей незвичайною подачею традиційної страви.

До Нового року залишилося трохи більше місяця, а ми продовжуємо збирати для вас оригінальні рецепти красивих та смачних страв до свята. Так, учора ми ділилися рецептом красивої святкової закуски до Нового року "Сирний сніговик", а сьогодні розповімо, чим замінити на святковому столі крабовий салат, який у своєму класичному вигляді вже трохи набрид.

Сайт smak.ua пропонує приготувати яскраву та оригінальну страву під назвою "Монастирська хата", у складі якої є крабові палички.

Рецепт закуски "Монастирська хата"

Інгредієнти:

Крабові палички — 12 шт.

Сир — 300 г

Майонез — 200 г

Зелена цибуля — пучок

Кріп — пучок

Часник – 3-4 зубки

Яйце куряче — 1 шт

Спосіб приготування:

Розкрутіть крабові палички. Щоб це було простіше зробити, покладіть їх на кілька секунд у гарячу воду. Для начинки натріть сир на дрібній тертці, додайте часник роздавлений, 4 столові ложки майонезу, дрібно нарізаний кріп, перемішайте. Начиніть нею десять крабових паличок, помістивши до центру пір’їнку зеленої цибулі. Готові палички покладіть пірамідкою на блюдо, змащуючи кожен шар невеликою кількістю майонезу. Усю піраміду промажте з боків майонезом і натріть зверху дві крабові палички, що залишилися, і жовток вареного яйця. Щоб готовий торт було простіше різати, помістіть його на пару годин в холодильник.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом новорічного салату "Розкішний".