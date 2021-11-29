Дуже смачна закуска на Новий рік за 15 хвилин: рецепт від фудблогера

Для цієї закуски знадобляться дуже звичайні інгредієнти.

Новий рік з кожним днем все ближче, а значить саме час подумати про те, чим ви пригощатимете гостей за святковим столом. Звичайно, можемо приготувати їм традиційний "Олів’є", але якщо ви хочете здивувати своїх друзів, чимось оригінальнішим, рекомендуємо звернути увагу на наші добірки рецептів. Наприклад, можна приготувати салат "Розкішний", який є чудовою альтернативою "Олів’є" до Нового року або яскраві святкові закуски "Мандаринки" та "Сирний сніговик".

Якщо ж ви ставитеся до тих людей, які не люблять морочитися з готуванням на свята, радимо звернути увагу на рецепт новорічної закуски від фудблогера Насті Монахової, яка готується лише за 15 хвилин.

Проста новорічна закуска: рецепт

Інгредієнти:

Листи тортильї

Креветки

Авокадо

Сир

Спосіб приготування:

Виріжте з тортильї кола, скрутіть в кошики і закріпіть зубочистками, відправте в духовку на 10 хвилин. У цей час обсмажуємо креветки та нарізаємо авокадо дрібними шматочками. Дістаємо кошики з духовки та змащуємо сирним сиром. Викладаємо зверху креветку та авокадо. Солимо і перчимо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найпростішого пирога на кефірі.