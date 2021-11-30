Салат "Єлисейські поля": красива та незвичайна заміна "Олів’є" для новорічного столу

Порадуйте своїх гостей незвичайною стравою.

Вже завтра настане зима, а отже, і Новий рік зовсім близько. Саме час подумати, які страви будуть прикрашати ваш новорічний стіл. Рекомендуємо приготувати замість "Олів’є" щось оригінальніше, наприклад, смачний салат "Розкішний" або оригінальний салат "Єлисейські поля", рецептом якого ми з вами поділимося.

Як пише сайт gotovimop.com, цей салат оформляється шарами і обов’язково вразить ваших гостей незвичайним поєднанням інгредієнтів.

Рецепт салату "Єлисейські поля"

Інгредієнти:

ковбаса сирокопчена — 200 г

сир — 200 г

огірок свіжий — 1 шт.

помідори — 1 шт.

яйця варені — 3 шт.

майонез — 150 г

Спосіб приготування:

2/3 сиру натріть на дрібній тертці. 2/3 ковбаси наріжте дрібними кубиками. Варені яйця натріть на тертці. На дно страви викладіть тертий сир. Зверху зробіть сіточку з майонезу. Наступний шар – нарізана ковбаса. Зверху знову сіточка з майонезу. Третій шар – терті яйця. Зверху сіточка з майонезу. Огірок нарізаємо кружальцями, а потім смужками. 1/3 ковбаси, що залишилася, також наріжте смужками. Помідор розрізаємо на 4 частини та вирізаємо серцевину з насінням. М’якоть, що залишилася, ріжемо смужками. Залишену 1/3 сиру натріть на великій тертці. Поверхню салату подумки ділимо на 4 однакові частини та на кожну частину смужками викладаємо нарізані ковбасу, огірок, помідори та сир. Прикрашаємо салат майонезом, акуратно вичавлюючи його на місця стиків смужок і по краях.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт оригінального салату "Монастирська хата".