Салат "Полярний експрес": рецепт смачної страви для новорічного столу

Порадуйте своїх домашніх смачною закускою.

Настав перший день зими, за вікном сніг та настрій автоматично стає новорічним. Так і хочеться якнайшвидше нарядити ялинку і сісти за святковий новорічний стіл. А якою ж стане головна страва вашого новорічного столу? Пропонуємо вам випробувати рецепт ситного та красивого зимового салату "Полярний експрес".

Як пише сайт kylinariya.ru, цей салат стане чудовим варіантом закуски, а ваші гості ніколи не здогадаються, що він готується так просто.

Рецепт салату "Полярний експрес"

Інгредієнти:

Копчена курка – 200 гр.

Кукурудза (консерви) – 100 гр.

Морква по-корейськи – 100 гр.

Печериці – 3-4 шт.

Яйце – 1 шт.

Майонез – 4 ст.

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Почистіть і наріжте 4 печериці, викладіть на сковороду і обсмажте протягом 4-х хвилин. Наріжте в глибоку миску копчену курку і додайте до неї кукурудзу. В іншій мисці з’єднайте яйце з 2 ложками майонезу і збийте. З цієї маси випікайте 2-3 млинці. Наріжте їх невеликими смужками. У миску викладіть готові печериці, додайте моркву та нарізку з млинців. Додайте дві ложки майонезу та все перемішайте.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт простої та смачної закуски на Новий рік.