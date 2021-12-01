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Салат "Полярний експрес": рецепт смачної страви для новорічного столу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Рецепт салату "Полярний експрес" Новина оновлена 01 грудня 2021, 10:18
Рецепт салату "Полярний експрес"

Порадуйте своїх домашніх смачною закускою.

Настав перший день зими, за вікном сніг та настрій автоматично стає новорічним. Так і хочеться якнайшвидше нарядити ялинку і сісти за святковий новорічний стіл. А якою ж стане головна страва вашого новорічного столу? Пропонуємо вам випробувати рецепт ситного та красивого зимового салату "Полярний експрес".

Як пише сайт kylinariya.ru, цей салат стане чудовим варіантом закуски, а ваші гості ніколи не здогадаються, що він готується так просто.

Рецепт салату "Полярний експрес"

Інгредієнти:

  • Копчена курка – 200 гр.
  • Кукурудза (консерви) – 100 гр.
  • Морква по-корейськи – 100 гр.
  • Печериці – 3-4 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Майонез – 4 ст.
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Почистіть і наріжте 4 печериці, викладіть на сковороду і обсмажте протягом 4-х хвилин.
  2. Наріжте в глибоку миску копчену курку і додайте до неї кукурудзу.
  3. В іншій мисці з’єднайте яйце з 2 ложками майонезу і збийте.
  4. З цієї маси випікайте 2-3 млинці. Наріжте їх невеликими смужками.
  5. У миску викладіть готові печериці, додайте моркву та нарізку з млинців.
  6. Додайте дві ложки майонезу та все перемішайте.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт простої та смачної закуски на Новий рік.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік
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