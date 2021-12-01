Салат "Полярний експрес": рецепт смачної страви для новорічного столу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 348
Порадуйте своїх домашніх смачною закускою.
Настав перший день зими, за вікном сніг та настрій автоматично стає новорічним. Так і хочеться якнайшвидше нарядити ялинку і сісти за святковий новорічний стіл. А якою ж стане головна страва вашого новорічного столу? Пропонуємо вам випробувати рецепт ситного та красивого зимового салату "Полярний експрес".
Як пише сайт kylinariya.ru, цей салат стане чудовим варіантом закуски, а ваші гості ніколи не здогадаються, що він готується так просто.
Рецепт салату "Полярний експрес"
Інгредієнти:
- Копчена курка – 200 гр.
- Кукурудза (консерви) – 100 гр.
- Морква по-корейськи – 100 гр.
- Печериці – 3-4 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Майонез – 4 ст.
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Почистіть і наріжте 4 печериці, викладіть на сковороду і обсмажте протягом 4-х хвилин.
- Наріжте в глибоку миску копчену курку і додайте до неї кукурудзу.
- В іншій мисці з’єднайте яйце з 2 ложками майонезу і збийте.
- З цієї маси випікайте 2-3 млинці. Наріжте їх невеликими смужками.
- У миску викладіть готові печериці, додайте моркву та нарізку з млинців.
- Додайте дві ложки майонезу та все перемішайте.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт простої та смачної закуски на Новий рік.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-