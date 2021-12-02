Чим замінити "Олів’є" на новорічному столі: топ-3 рецепти святкових салатів

Ці страви урізноманітнять ваш новорічний стіл та здивують ваших гостей.

Королем новорічного столу щороку по праву є салат "Олів’є", рецепт якого ми публікували раніше, але іноді все ж таки хочеться якоїсь різноманітності, або чогось новенького.

"Телеграф" розповідає, як приготувати оригінальні салати "Шпроти під шубою", "Гранатовий браслет" та "Столичний", які стануть чудовою альтернативою "Олів’є" на новорічному столі.

Шпроти під шубою

Чому б не внести в салат "Оселедець під шубою" трохи змін

Інгредієнти:

3 моркви

3 картоплини

2 буряки

1 яйце

50 г твердого сиру

200 г шпрот

половина цибулини

4 мариновані огірки

4 зубчики часнику

200 г домашнього майонезу

Спосіб приготування:

Моркву, картоплю та буряк відваріть у мундирі. Остудіть їх та очистіть. Моркву та картоплю натріть на великій тертці, буряк – на дрібній. Яйце відваріть круто, остудіть, очистіть і натріть на великій тертці. Сир натріть на великій тертці. Цибулю та огірки наріжте дрібними кубиками. Часник дрібно нарубати. Шпроти відкиньте на друшляк, щоб скло масло, і розімніть вилкою. Викладіть шарами на плоску страву шпроти, цибулю, майонез, картопля, майонез, морква, майонез, огірок, яйце, майонез та сир. Окремо змішайте буряки з майонезом і часником і викладіть зверху салат. Поставте його в холодильник на 2:00.

Салат "Гранатовий браслет"

Цей салат буде дуже ефектно виглядатиме на святковому столі

Інгредієнти:

400 г філе курячої грудки

6 тонких смужок бекону

4 яйця

1 гранат

400 г буряків

300 г картоплі

300 г моркви

1 середня червона солодка цибулина

маленький пучок кропу

2 зубчики часнику

5 гілочок чебрецю

250 г майонезу

лимонний сік

1 ч. л. оливкової олії

сіль

свіжомелений чорний перець

Спосіб приготування:

Для приготування салату Гранатовий браслет відваріть буряк, моркву та картопля окремо в киплячій підсоленій воді до готовності або приготуйте на пару. Остудіть, очистіть. Натріть овочі на дрібній тертці. Зваріть яйця круто, остудіть, очистіть. Дрібно наріжте. Очистіть цибулю для салату Гранатовий браслет, наріжте дрібними кубиками і збризкайте лимонним соком. Наріжте кріп. Очистіть гранат і пересипте насіння у миску. Куряче філе для салату Гранатовий браслет наріжте маленькими кубиками. Часник роздавіть ножем та очистіть Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте бекон для салату до золотистого кольору з обох боків. Перекладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Коли бекон охолоне, наріжте його дрібними шматочками. У сковороді залиште приблизно 1 ст. л. жиру, решту злийте. Додайте часник і смажте 1 хв до появи аромату. Покладіть у сковороду куряче м’ясо і чебрець і смажте на сильному вогні, помішуючи до готовності 5 хв. Зніміть з вогню і остудіть, видаліть часник та гілочки чебрецю. У центр страви, на якій ви збиратимете салат Гранатовий браслет, поставте склянку. Салат викладається шарами по колу, усі шари трохи посоліть, поперчіть та змастіть майонезом. Першим шаром салату буде картопля. Другий шар – морква. Третій шар – курка та шматочки бекону, на неї викладіть цибулю та кріп. Потім шар яєць. Наступний шар — буряк, він повинен закрити салат з усіх боків. Добре утрамбуйте салат Гранатовий браслет, накрийте харчовою плівкою і заберіть у холодильник на 3 год. Потім акуратно вийміть склянку. Щільно покрийте всю поверхню салату гранатом і знову заберіть у холодильник на 3 год.

Зазначимо, шари салату Гранатовий браслет повинні добре просочитися соусом, тому щедро розподіляйте за ними майонез і, якщо потрібно, додайте трохи більше, ніж зазначено в рецепті. Так точно буде смачніше!

Салат "Столичний"

Салат "Столичний" — це спрощена версія "Олів’є"

Інгредієнти:

яловича мова – 1 шт.

картопля середнього розміру – 6 шт.

морква велика – 1 шт.

яйця – 4 шт.

цибулина середнього розміру – 1 шт.

яблуко – 1 шт.

солоні огірки – 4 шт.

консервований горошок – 250 г

майонез – 200 г

сіль, мелений чорний перець – на смак

Спосіб приготування:

Підготуйте мову для класичного салату "Столичний". Ретельно вимийте та покладіть у каструлю. Ми пропонуємо зварити мову цілком, а для салату використовувати тільки частину — вагою в 400 г. Решту можна просто нарізати тонкими скибочками і подати як холодну закуску. Язик залийте водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну. Варіть мову 3 години на слабкому вогні. Дайте охолонути та очистіть. Відріжте частину, призначену для приготування салату. Картопля та морква для салату Столичний ретельно вимийте щіткою та зваріть до готовності. Дайте охолонути, потім очистіть. Яйця зваріть круто (близько 10 хвилин). Дайте охолонути і очистіть. Цибулю очистіть і дрібно порубайте. Яблуко вимийте, розріжте навпіл і видаліть серцевину з насінням. М’якуш наріжте маленькими кубиками. Так само наріжте солоні огірки, картопля, морква, яйця і остиглий язик. Усі підготовлені інгредієнти салату Столичний перекладіть у велику миску. Додайте консервований горошок і обережно перемішайте кулінарною лопаткою. Покладіть майонез, посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте. Салат Столичний класичний викладіть у салатник, прикрасьте за бажанням та подайте на стіл.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт простої та смачної закуски на Новий рік.