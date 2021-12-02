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Закуска "Оригінальна" від Тетяни Литвинової: як приготувати легендарну страву із плавленого сирку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Новорічна закуска від Тетяни Литвинової Новина оновлена 02 грудня 2021, 22:53
Новорічна закуска від Тетяни Литвинової

Ця закуска — одна з найважливіших складових святкового столу.

Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати корейську моркву, приєдналася до поступової підготовки до Нового року та поділилася зі своїми передплатниками рецептом новорічної закуски.

"Цю новорічну закуску готують у кожній родині! Я її називаю "Оригінальна закуска" — описала страву Литвинова, додавши, що готується вона дуже просто.

І як бонус, кулінарка розповіла, як можна цю закуску оригінально подати на стіл.

Закуска "Оригінальна": інгредієнти

  • Плавлений сир — 400 г
  • Майонез — 50 г
  • Часник — 1 зубчик
  • Олія оливкова — 1 ст.л.
  • Горіхи грецькі — 80 г
  • Салат латук -½ пучка
  • Кріп — 30 г

Як приготувати "Оригінальну закуску": відеорецепт

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати до Нового року:

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новий рік #Тетяна Литвинова
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