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Салат "Рандеву": рецепт страви, яка прикрасить новорічний стіл

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Багатошаровий салат з курячого філе та капусти — простий рецепт
Багатошаровий салат з курячого філе та капусти — простий рецепт

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Які салати приготувати на Новий рік? Раніше ми писали, чим замінити традиційний новорічний салат "Олів’є". Цього разу поділимося з нашими читачами не менш смачним багатошаровим салатом під назвою "Рандеву", який готується з курячого філе та білокачанної капусти.

Джерело: Рrosalat.

Салат "Рандеву": рецепт

Інгредієнти:

  • Філе куряче — 150 г
  • Капуста білокачанна — 100 г
  • Яйце куряче — 2 шт
  • Картопля — 1 шт
  • Майонез
  • Сіль
  • Кріп
  • Олія (для обсмажування картопляної соломки)

Спосіб приготування:

  1. Капусту шаткуємо дрібною соломкою (якщо капуста жорстких сортів, її слід трохи пом’яти руками).
  2. Куряче філе відварюємо у підсоленій воді, нарізаємо маленькими кубиками.
  3. Яйця відварюємо, потім нарізаємо на дрібній тертці.
  4. Картоплю тонко шаткуємо на тертці.
  5. Картопляну соломку промиваємо холодною водою для видалення крохмалю, а потім обсмажуємо у фритюрі.
  6. Для прикраси салату картоплю шаткуємо тонкими слайсами, які фіксуємо у формі троянд зубочистками. Також обсмажуємо у фритюрі.
  7. І ту, і ту картоплю викладаємо на паперовий рушник для видалення надлишок олії, злегка солимо.

Формуємо салат:

  1. На блюдо викладаємо шар капустяної соломки (робимо майонезну сіточку).
  2. Далі викладаємо шар курячого філе, нарізаного дрібними кубиками (робимо майонезну сіточку).
  3. Далі викладаємо шар яєчної соломки (робимо майонезну сіточку), при необхідності солимо за смаком.
  4. Далі посипаємо нарізану зелень кропу.
  5. Салат посипаємо зверху картопляною соломкою. Салат готовий!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом новорічного салату під назвою "Полярний експрес", який готується з копченої курки та печерицями.

Теги:
#Рецепти #Новий рік #Салати
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