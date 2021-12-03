Салат "Рандеву": рецепт страви, яка прикрасить новорічний стіл
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Які салати приготувати на Новий рік? Раніше ми писали, чим замінити традиційний новорічний салат "Олів’є". Цього разу поділимося з нашими читачами не менш смачним багатошаровим салатом під назвою "Рандеву", який готується з курячого філе та білокачанної капусти.
Джерело: Рrosalat.
Салат "Рандеву": рецепт
Інгредієнти:
- Філе куряче — 150 г
- Капуста білокачанна — 100 г
- Яйце куряче — 2 шт
- Картопля — 1 шт
- Майонез
- Сіль
- Кріп
- Олія (для обсмажування картопляної соломки)
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо дрібною соломкою (якщо капуста жорстких сортів, її слід трохи пом’яти руками).
- Куряче філе відварюємо у підсоленій воді, нарізаємо маленькими кубиками.
- Яйця відварюємо, потім нарізаємо на дрібній тертці.
- Картоплю тонко шаткуємо на тертці.
- Картопляну соломку промиваємо холодною водою для видалення крохмалю, а потім обсмажуємо у фритюрі.
- Для прикраси салату картоплю шаткуємо тонкими слайсами, які фіксуємо у формі троянд зубочистками. Також обсмажуємо у фритюрі.
- І ту, і ту картоплю викладаємо на паперовий рушник для видалення надлишок олії, злегка солимо.
Формуємо салат:
- На блюдо викладаємо шар капустяної соломки (робимо майонезну сіточку).
- Далі викладаємо шар курячого філе, нарізаного дрібними кубиками (робимо майонезну сіточку).
- Далі викладаємо шар яєчної соломки (робимо майонезну сіточку), при необхідності солимо за смаком.
- Далі посипаємо нарізану зелень кропу.
- Салат посипаємо зверху картопляною соломкою. Салат готовий!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом новорічного салату під назвою "Полярний експрес", який готується з копченої курки та печерицями.
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