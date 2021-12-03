Закуска "Новорічні свічки" — незвичайна заміна "Оселедця під шубою"
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Такий салат із задоволенням уплітають навіть діти!
Рецепти салатів та закусок на Новий рік 2022 – одна з найактуальніших тем грудня. Всі кому, приїлися традиційні олів’є і крабовий салат, шукають, чим таким незвичайним здивувати гостей. Ми вже ділилися з вами рецептами яскравих салатів "Розкішний" та "Монастирська хата", а сьогодні розповімо, як приготувати яскравий салат "Новорічні свічки", який стане чудовою заміною "Оселедці під шубою".
Рецепт салату "Новорічні свічки"
Інгредієнти:
- хліб житній — 6 скибок.
- буряк (невеликий) — 150 г
- лимон — 1/4 шт.
- майонез оливковий тм слобода — 6 ст.
- сіль та цукор
- коріандр (мелений, шепітка)
- філе малосольного оселедця — 1 шт.
- желатин – 1,5 ч.л.
- вода
Спосіб приготування:
- Буряки відваріть, почистіть і наріжте на невеликі шматочки. Замочіть желатин у холодній воді.
- Покладіть буряк у блендер, додайте майонез, посоліть та подрібніть до стану пюре.
- Влийте лимонний сік і скуштуйте бурякове пюре на смак. Воно має бути приємного кисло-солодкого смаку. Желатин підігрійте (не доводити до кипіння!) І влийте в пюре. Знову увімкніть блендер і збити до ніжної ніжної маси.
- Бурякове пюре має трохи схопитися, перш ніж викладати його на хліб, тому виріжте поки що круглі заготовки з житнього хліба.
- Гіркою покладіть на хліб шматочки філе малосольного оселедця.
- Надягніть канцелярські круглі форми на хлібні денця і залийте буряковим мусом. Заберіть у холод на годину.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого салату "Єлисейські поля".
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