Закуска "Новорічні свічки" — незвичайна заміна "Оселедця під шубою"

Такий салат із задоволенням уплітають навіть діти!

Рецепти салатів та закусок на Новий рік 2022 – одна з найактуальніших тем грудня. Всі кому, приїлися традиційні олів’є і крабовий салат, шукають, чим таким незвичайним здивувати гостей. Ми вже ділилися з вами рецептами яскравих салатів "Розкішний" та "Монастирська хата", а сьогодні розповімо, як приготувати яскравий салат "Новорічні свічки", який стане чудовою заміною "Оселедці під шубою".

Рецепт салату "Новорічні свічки"

Інгредієнти:

хліб житній — 6 скибок.

буряк (невеликий) — 150 г

лимон — 1/4 шт.

майонез оливковий тм слобода — 6 ст.

сіль та цукор

коріандр (мелений, шепітка)

філе малосольного оселедця — 1 шт.

желатин – 1,5 ч.л.

вода

Спосіб приготування:

Буряки відваріть, почистіть і наріжте на невеликі шматочки. Замочіть желатин у холодній воді. Покладіть буряк у блендер, додайте майонез, посоліть та подрібніть до стану пюре. Влийте лимонний сік і скуштуйте бурякове пюре на смак. Воно має бути приємного кисло-солодкого смаку. Желатин підігрійте (не доводити до кипіння!) І влийте в пюре. Знову увімкніть блендер і збити до ніжної ніжної маси. Бурякове пюре має трохи схопитися, перш ніж викладати його на хліб, тому виріжте поки що круглі заготовки з житнього хліба. Гіркою покладіть на хліб шматочки філе малосольного оселедця. Надягніть канцелярські круглі форми на хлібні денця і залийте буряковим мусом. Заберіть у холод на годину.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого салату "Єлисейські поля".