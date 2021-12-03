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Закуска "Новорічні свічки" — незвичайна заміна "Оселедця під шубою"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Закуска "Новорічні свічки" Новина оновлена 03 грудня 2021, 13:59
Закуска "Новорічні свічки"

Такий салат із задоволенням уплітають навіть діти!

Рецепти салатів та закусок на Новий рік 2022 – одна з найактуальніших тем грудня. Всі кому, приїлися традиційні олів’є і крабовий салат, шукають, чим таким незвичайним здивувати гостей. Ми вже ділилися з вами рецептами яскравих салатів "Розкішний" та "Монастирська хата", а сьогодні розповімо, як приготувати яскравий салат "Новорічні свічки", який стане чудовою заміною "Оселедці під шубою".

Рецепт салату "Новорічні свічки"

Інгредієнти:

  • хліб житній — 6 скибок.
  • буряк (невеликий) — 150 г
  • лимон — 1/4 шт.
  • майонез оливковий тм слобода — 6 ст.
  • сіль та цукор
  • коріандр (мелений, шепітка)
  • філе малосольного оселедця — 1 шт.
  • желатин – 1,5 ч.л.
  • вода

Спосіб приготування:

  1. Буряки відваріть, почистіть і наріжте на невеликі шматочки. Замочіть желатин у холодній воді.
  2. Покладіть буряк у блендер, додайте майонез, посоліть та подрібніть до стану пюре.
  3. Влийте лимонний сік і скуштуйте бурякове пюре на смак. Воно має бути приємного кисло-солодкого смаку. Желатин підігрійте (не доводити до кипіння!) І влийте в пюре. Знову увімкніть блендер і збити до ніжної ніжної маси.
  4. Бурякове пюре має трохи схопитися, перш ніж викладати його на хліб, тому виріжте поки що круглі заготовки з житнього хліба.
  5. Гіркою покладіть на хліб шматочки філе малосольного оселедця.
  6. Надягніть канцелярські круглі форми на хлібні денця і залийте буряковим мусом. Заберіть у холод на годину.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравого салату "Єлисейські поля".

Теги:
#Рецепт #Салат #Оселедець під шубою
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