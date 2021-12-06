Найсмачніші страви 2021 року: The New York Times опублікував добірку найкращих рецептів

Улюблені страви американців можуть приготувати читачі "Телеграфа"

Видання The New York Times опублікувало перелік кращих рецептів 2021 року. До списку потрапили страви, які стали фаворитами серед читачів, як, наприклад, салат "Простіше не буває".

Журналісти The New York Times зазначають, що люди вважають за краще готувати легкі рецепти із простих інгредієнтів. У перелік потрапили салат з огірків та авокадо, хрумкі ньокки з помідорами та моцарелою, а лідером стала яєчня із вершками.

1. Яєчня-бовтанка з вершковим маслом

Напевно, багато хто вважає, що немає нічого простішого, ніж приготувати яєчню-бовтанку. Але щоб страва була дійсно смачною, необхідно дотримуватися кількох правил приготування. Наприклад, згідно з опублікованим у The New York Times рецептом, якщо додати в яйця картопляний або кукурудзяний крохмаль і вершкове масло, то яєчня вийде дуже ніжною та повітряною.

Інгредієнти:

2 чайні ложки картопляного або кукурудзяного крохмалю;

4 столові ложки холодного несолоного вершкового масла, нарізати кубиками;

4 яйця;

дрібка солі.

Приготування:

У мисці збиваємо крохмаль із 1,5 ст. л. води, щоб не залишилося грудочок. Додаємо половину вершкового масла в крохмальну суміш. Додаємо яйця, сіль та збиваємо до утворення однорідної піни. У розігріту сковороду додаємо 1 столову ложку води і розмішуємо, поки вода не випарується, додаємо вершкове масло, що залишилося, і активно розмішуємо близько 10 сек. Виливаємо на сковорідку яєчну суміш та обсмажуємо, постійно помішуючи. Готові яйця перекладаємо на тарілку.

2. Запечені макарони із вершками та сиром

Запечені макарони із сиром

Автори рецепту на сайті The New York Times обіцяють, що ця страва має кремовий інтенсивний смак, якого можна досягти завдяки запіканню в духовці.

Інгредієнти:

450 гр макаронів;

0,5 склянки вершкового масла;

0,5 склянки борошна;

6 склянок молока;

450-500 гр сиру чеддер, натертого на великій тертці;

2 чашки будь-якого тертого твердого сиру;

0,5 ч. л. сухого гірчичного порошку;

0,4 ч.л. сухого часнику;

сіль, чорний мелений перець.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180-200 градусів. Відваріть макарони до готовності згідно з умовами приготування на упаковці. В окремій каструлі розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно і постійно помішуємо до утворення однорідної маси. Додаємо молоко та варимо, постійно помішуючи, протягом 2-5 хвилин до утворення однорідної маси. Додаємо сир та спеції, продовжуємо варити постійно помішуючи до повного розчинення сиру – необхідно, щоб вийшла однорідна маса. На лист викладаємо макарони і заливаємо сирним соусом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180-200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин.

3. Суп з білої квасолі з лимоном, індичкою та зеленню

Суп із білої квасолі

Яскравий суп з лимоном, прикрашений зеленню, може бути легким і рідким, а можна приготувати його густішим і схожим на тушковане м’ясо, залежно від ваших уподобань.

Інгредієнти:

3 столові ложки оливкової олії;

1 велика цибулина, нарізана кубиками;

1 велика морква, нарізана кубиками;

Овочі (броколі, цвітна капуста);

1 пучок зелені;

1 столова ложка томатної пасти;

0,5 чайної ложки меленого кмину;

Червоний мелений перець;

500 гр фаршу індички;

3 зубчики часнику;

1 ст. л. дрібно натертого свіжого імбиру;

1 ч. л. солі;

1л. курячого бульйону;

2 банки білої квасолі;

1 ст. л. томатної пасти;

свіжий лимонний сік.

Приготування:

У велику каструлю наливаємо оливкову олію. Додаємо цибулю, моркву і обсмажуємо до золотистого кольору. Нарізаємо броколі і цвітну капусту невеликими кубиками та відправляємо в каструлю до моркви й цибулі. До овочів додаємо томатну пасту, спеції, фарш і тушкуємо, постійно помішуючи, поки мʼясо не підрумʼяниться. Додаємо бульйон, квасолю і доводимо до кипіння. Варимо 15-20 хвилин. Додаємо зелень, лимонний сік, сіль і спеції за смаком. Якщо ви віддаєте перевагу густі супи, то можна варити трохи довше – щоб боби розварилися. Готувати таке блюдо краще в каструлі з товстим дном.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як приготувати салат "Рандеву", який прикрасить будь-який новорічний стіл.