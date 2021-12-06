Замінить звичний "Олів’є": рецепт салату "Обжорка"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 74
Просте, швидке та смачне блюдо на новорічні свята
Якщо не знаєте, чим прикрасити новорічний стіл, варто звернути увагу на смачні та ситні салати, які можуть задобрити символ 2022 року — Чорного Водяного Тигра. А якщо набрид традиційний "Олів’є", чому б не спробувати замінити його іншою стравою? Зверніть увагу на рецепт "Обжорки" — салат, який має дуже багато варіантів приготування. У цьому матеріалі йтиметься про салат із курячим м’ясом.
Джерело: Radka.
Новорічний салат "Обжорка": простий рецепт
Інгредієнти:
- курка — 400 г
- морква — 150 г
- цибуля ріпчаста — 1 головка
- засолені огірки — 3 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- прянощі — за смаком
Приготування:
- М’ясо варимо у солоній воді. Подрібнюємо кубиками.
- Моркву натираємо на тертці, обсмажуємо.
- Цибулю чистимо, подрібнюємо. Викладаємо на розігріту намаслену сковороду, пасеруємо кілька хвилин.
- Солоні огірки подрібнюємо кубиками.
- Додаємо до птиці моркву, цибулю, інші компоненти, добре перемішуємо.
- Заправляємо майонезом, додаємо чорний перець та солимо. Салат готовий!
Чим ще можна замінити "Олів’є"? У нашому попередньому матеріалі є добірка новорічних салатів, які припадуть до смаку кожному члену сім’ї та друзям.
- Дата публікації
-
- Категорія
-