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Замінить звичний "Олів’є": рецепт салату "Обжорка"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Візьміть на замітку рецепт салату "Обжорка" з куркою Новина оновлена 06 грудня 2021, 23:07
Візьміть на замітку рецепт салату "Обжорка" з куркою

Просте, швидке та смачне блюдо на новорічні свята

Якщо не знаєте, чим прикрасити новорічний стіл, варто звернути увагу на смачні та ситні салати, які можуть задобрити символ 2022 року — Чорного Водяного Тигра. А якщо набрид традиційний "Олів’є", чому б не спробувати замінити його іншою стравою? Зверніть увагу на рецепт "Обжорки" — салат, який має дуже багато варіантів приготування. У цьому матеріалі йтиметься про салат із курячим м’ясом.

Джерело: Radka.

Новорічний салат "Обжорка": простий рецепт

Інгредієнти:

  • курка — 400 г
  • морква — 150 г
  • цибуля ріпчаста — 1 головка
  • засолені огірки — 3 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • прянощі — за смаком

Приготування:

  1. М’ясо варимо у солоній воді. Подрібнюємо кубиками.
  2. Моркву натираємо на тертці, обсмажуємо.
  3. Цибулю чистимо, подрібнюємо. Викладаємо на розігріту намаслену сковороду, пасеруємо кілька хвилин.
  4. Солоні огірки подрібнюємо кубиками.
  5. Додаємо до птиці моркву, цибулю, інші компоненти, добре перемішуємо.
  6. Заправляємо майонезом, додаємо чорний перець та солимо. Салат готовий!

Чим ще можна замінити "Олів’є"? У нашому попередньому матеріалі є добірка новорічних салатів, які припадуть до смаку кожному члену сім’ї та друзям.

Теги:
#Рецепти #Салати #Новий рік
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