Незвичайний салат "Шишки" до новорічного столу здивує кожного гостя: рецепт

Існує дуже багато рецептів новорічних салатів, але далеко не всі з них можуть стати насправді прикрасою столу

До Нового року залишається зовсім небагато часу і всі активно шукають рецепти не просто смачних, а й гарних салатів, які допоможуть задобрити господаря 2022 року – Чорного Водяного Тигра. Незвичайний салат "Шишки" також стане дуже гарною окрасою новорічного столу.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер на ім’я Ольга з нікнеймом Lioka.

Інгредієнти:

Куряче філе — 250 гр.;

сир – 150 гр.;

яйце – 4 шт.;

майонез — 150 гр.;

ананаси консервовані – 200 гр;

сіль за смаком;

Кукурудзяні/цільнозернові пластівці без цукру та свіжий огірок для прикраси.

Приготування:

Відварене охолоджене куряче філе нарізаємо кубиками. Натираємо яйця та сир на великій тертці. Консервовані ананаси нарізаємо дрібними кубиками. Перекладаємо все в глибоку миску, додаємо майонез і добре перемішуємо. На велику плоску тарілку викладаємо невеликі гірки з салату і формуємо з них гладкі шишки. На кожній гірці пластівцями викладаємо лусочки шишок. Пластівці краще викладати в шаховому порядку — таким чином ряди вийдуть щільними і не буде просвітів. Натираємо на дрібній тертці свіжий огірок і викладаємо його між шишками у вигляді ялинових гілочок.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, якими салатами можна замінити традиційний "Олів’є" на новорічному столі.