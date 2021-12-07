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Незвичайний салат "Шишки" до новорічного столу здивує кожного гостя: рецепт

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як приготувати салат у вигляді шишок Новина оновлена 07 грудня 2021, 15:19
Як приготувати салат у вигляді шишок

Існує дуже багато рецептів новорічних салатів, але далеко не всі з них можуть стати насправді прикрасою столу

До Нового року залишається зовсім небагато часу і всі активно шукають рецепти не просто смачних, а й гарних салатів, які допоможуть задобрити господаря 2022 року – Чорного Водяного Тигра. Незвичайний салат "Шишки" також стане дуже гарною окрасою новорічного столу.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер на ім’я Ольга з нікнеймом Lioka.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 250 гр.;
  • сир – 150 гр.;
  • яйце – 4 шт.;
  • майонез — 150 гр.;
  • ананаси консервовані – 200 гр;
  • сіль за смаком;
  • Кукурудзяні/цільнозернові пластівці без цукру та свіжий огірок для прикраси.

Приготування:

  1. Відварене охолоджене куряче філе нарізаємо кубиками.
  2. Натираємо яйця та сир на великій тертці.
  3. Консервовані ананаси нарізаємо дрібними кубиками.
  4. Перекладаємо все в глибоку миску, додаємо майонез і добре перемішуємо.
  5. На велику плоску тарілку викладаємо невеликі гірки з салату і формуємо з них гладкі шишки.
  6. На кожній гірці пластівцями викладаємо лусочки шишок. Пластівці краще викладати в шаховому порядку — таким чином ряди вийдуть щільними і не буде просвітів.
  7. Натираємо на дрібній тертці свіжий огірок і викладаємо його між шишками у вигляді ялинових гілочок.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, якими салатами можна замінити традиційний "Олів’є" на новорічному столі.

Теги:
#Рецепти #Салат #Новий рік #Новорічний стіл
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