Незвичайний салат "Шишки" до новорічного столу здивує кожного гостя: рецепт
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Існує дуже багато рецептів новорічних салатів, але далеко не всі з них можуть стати насправді прикрасою столу
До Нового року залишається зовсім небагато часу і всі активно шукають рецепти не просто смачних, а й гарних салатів, які допоможуть задобрити господаря 2022 року – Чорного Водяного Тигра. Незвичайний салат "Шишки" також стане дуже гарною окрасою новорічного столу.
Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер на ім’я Ольга з нікнеймом Lioka.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 250 гр.;
- сир – 150 гр.;
- яйце – 4 шт.;
- майонез — 150 гр.;
- ананаси консервовані – 200 гр;
- сіль за смаком;
- Кукурудзяні/цільнозернові пластівці без цукру та свіжий огірок для прикраси.
Приготування:
- Відварене охолоджене куряче філе нарізаємо кубиками.
- Натираємо яйця та сир на великій тертці.
- Консервовані ананаси нарізаємо дрібними кубиками.
- Перекладаємо все в глибоку миску, додаємо майонез і добре перемішуємо.
- На велику плоску тарілку викладаємо невеликі гірки з салату і формуємо з них гладкі шишки.
- На кожній гірці пластівцями викладаємо лусочки шишок. Пластівці краще викладати в шаховому порядку — таким чином ряди вийдуть щільними і не буде просвітів.
- Натираємо на дрібній тертці свіжий огірок і викладаємо його між шишками у вигляді ялинових гілочок.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, якими салатами можна замінити традиційний "Олів’є" на новорічному столі.
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