Яскраві роли "Оселедець під шубою": рецепт незвичайної новорічної закуски

Навіть звичні для всіх традиційні новорічні страви можна подати в оригінальному вигляді

Невід’ємною частиною новорічного столу для багатьох є салат "Олів’є", приготовані за класичним рецептом, а також "Оселедець під шубою", альтернативою якого може стати закуска "Новорічні свічки". Традиційну "шубу" можна подати на стіл оригінальним способом — у вигляді ролів.

Кулінарний інста-блогер Анастасія Монахова поділилася рецептом у себе в соцмережах.

Інгредієнти:

5 середніх картоплин;

4 середні моркви;

2 середніх буряків;

1 невелика цибулина;

оселедець;

майонез;

кріп.

Приготування:

Відварюємо овочі і даємо їм охолонути. Оселедець чистимо, прибираємо всі кісточки і відокремлюємо м’ясо зі спинки. Буряк очищаємо, нарізаємо тонкими кружальцями, викладаємо на фольгу з харчовою плівкою та змащуємо майонезом. Картоплю натираємо на великій тертці і викладаємо на буряки тонким шаром, змащуємо майонезом. Моркву натираємо на великій тертці, викладаємо на картоплю та змащуємо майонезом. Викладаємо оселедець, додаємо кілька гілочок кропу і нарізану тонкими чверть кільцями цибулю. Звертаємо все в щільний рулет і відправляємо в холодильник на одну годину. Дістаємо рулетик з холодильника, знімаємо з нього фольгу та харчову плівку й нарізаємо на невеликі шматочки. Кожен рол прикрашаємо крапелькою майонезу та гілочкою кропу.

Відеорецепт:

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