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Яскраві роли "Оселедець під шубою": рецепт незвичайної новорічної закуски

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Як приготувати роли з "Оселедця під шубою" Новина оновлена 08 грудня 2021, 11:50
Як приготувати роли з "Оселедця під шубою"

Навіть звичні для всіх традиційні новорічні страви можна подати в оригінальному вигляді

Невід’ємною частиною новорічного столу для багатьох є салат "Олів’є", приготовані за класичним рецептом, а також "Оселедець під шубою", альтернативою якого може стати закуска "Новорічні свічки". Традиційну "шубу" можна подати на стіл оригінальним способом — у вигляді ролів.

Кулінарний інста-блогер Анастасія Монахова поділилася рецептом у себе в соцмережах.

Інгредієнти:

  • 5 середніх картоплин;
  • 4 середні моркви;
  • 2 середніх буряків;
  • 1 невелика цибулина;
  • оселедець;
  • майонез;
  • кріп.

Приготування:

  1. Відварюємо овочі і даємо їм охолонути.
  2. Оселедець чистимо, прибираємо всі кісточки і відокремлюємо м’ясо зі спинки.
  3. Буряк очищаємо, нарізаємо тонкими кружальцями, викладаємо на фольгу з харчовою плівкою та змащуємо майонезом.
  4. Картоплю натираємо на великій тертці і викладаємо на буряки тонким шаром, змащуємо майонезом.
  5. Моркву натираємо на великій тертці, викладаємо на картоплю та змащуємо майонезом.
  6. Викладаємо оселедець, додаємо кілька гілочок кропу і нарізану тонкими чверть кільцями цибулю.
  7. Звертаємо все в щільний рулет і відправляємо в холодильник на одну годину.
  8. Дістаємо рулетик з холодильника, знімаємо з нього фольгу та харчову плівку й нарізаємо на невеликі шматочки.
  9. Кожен рол прикрашаємо крапелькою майонезу та гілочкою кропу.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичайний м’ясний "Наполеон", який оцінять усі гості.

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Закуска #Оселедець під шубою
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