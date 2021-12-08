Яскраві роли "Оселедець під шубою": рецепт незвичайної новорічної закуски
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Навіть звичні для всіх традиційні новорічні страви можна подати в оригінальному вигляді
Невід’ємною частиною новорічного столу для багатьох є салат "Олів’є", приготовані за класичним рецептом, а також "Оселедець під шубою", альтернативою якого може стати закуска "Новорічні свічки". Традиційну "шубу" можна подати на стіл оригінальним способом — у вигляді ролів.
Кулінарний інста-блогер Анастасія Монахова поділилася рецептом у себе в соцмережах.
Інгредієнти:
- 5 середніх картоплин;
- 4 середні моркви;
- 2 середніх буряків;
- 1 невелика цибулина;
- оселедець;
- майонез;
- кріп.
Приготування:
- Відварюємо овочі і даємо їм охолонути.
- Оселедець чистимо, прибираємо всі кісточки і відокремлюємо м’ясо зі спинки.
- Буряк очищаємо, нарізаємо тонкими кружальцями, викладаємо на фольгу з харчовою плівкою та змащуємо майонезом.
- Картоплю натираємо на великій тертці і викладаємо на буряки тонким шаром, змащуємо майонезом.
- Моркву натираємо на великій тертці, викладаємо на картоплю та змащуємо майонезом.
- Викладаємо оселедець, додаємо кілька гілочок кропу і нарізану тонкими чверть кільцями цибулю.
- Звертаємо все в щільний рулет і відправляємо в холодильник на одну годину.
- Дістаємо рулетик з холодильника, знімаємо з нього фольгу та харчову плівку й нарізаємо на невеликі шматочки.
- Кожен рол прикрашаємо крапелькою майонезу та гілочкою кропу.
Відеорецепт:
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