Рецепт найсмачнішого прозорого холодця, який точно застигне

Холодець з яловичини та курки виходить дуже смачним, наваристим та прозорим.

Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася зі своїми підписниками рецептом оригінальної новорічної закуски, продовжила поступову підготовку до Нового року.

На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала рецепт однієї з традиційних страв на новорічному столі — холодцю. А також поділилася декількома секретами його приготування.

Литвинова запевняє, що холодець за її рецептом точно застигне і триматиме форму, а бульйон буде прозорим та неймовірно смачним.

Холодець: інгредієнти

Хвіст яловичий -1 шт.

Гомілка яловича -1 шт.

Курка без грудини -1 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Цибуля порей — 1 шт.

Суміш перців — 1 ст.

Лавровий лист — 3 шт.

Часник — 2 зубчики

Вода — 3-4 л

Сіль — 40 г

Кулінар зазначає, що для того, щоб холодець вийшов, варити страву потрібно 6-8 годин.

Як приготувати холодець: відеорецепт

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще можна приготувати до Нового року: