Питання про найкращий соус до каші посварив користувачів мережі
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Пропонують соєвий соус та гусячі потрухи
У мережі часто виникають банальні суперечки. У тому числі через їжу. Наприклад, раніше між українцями та росіянами розгорілася суперечка через вартість обіду в ресторані української кухні "Пузата хата".
У середу, 8 грудня, російський художник-карикатурист Сергій Єлкін задався питанням, з чим найкраще їсти перлову кашу. З цим він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Мені тут багато радили про каші... Але я не зрозумів — перловку краще їсти з соєвим соусом чи з чилі? ", — запитав своїх підписників художник.
У коментарях дуже багато знайшлося людей із добрим почуттям гумору.
Так, користувачка соцмережі Юлія Хмелевська написала, що чудовою ідеєю було б заправити кашу васабі чи табаско.
"З салою або повидлою!", "Дивлячись чим запиваєте. якщо саке, то соєвим. якщо текілою — то чилі", "Якщо задумали мирні переговори, то з соєвим соусом, а якщо військові дії, то з "чілі", - пишуть у коментарях до посту.
Знайшлися і раціональніші поради.
Нагадаємо, що нещодавно між користувачами Twitter розгорілася суперечка про балет. Цей вид сценічного мистецтва порахували дуже травмонебезпечним, але знайшлися і контраргументи.
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