Не лише смачно, а й красиво: простий рецепт рулетиків із огірків зі шпротами на Новий рік
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Роли з огірків зі шпротами стануть чудовою прикрасою святкового столу
Невід’ємною частиною новорічного столу є закуски. Наприклад, замість традиційного салату можна приготувати роли "Оселедець під шубою" або закусочний м’ясний торт "Наполеон". Якщо немає часу довго стояти біля плити, то можна приготувати легкі роли з огірка зі шпротами.
Рецептом рулетиків з огірків у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 1 банка шпрот в олії (160 гр.);
- 2 шт. довгих огірків;
- 2 яйця варені круто;
- 100 гр. сиру;
- 1 зубчик часнику;
- свіжий кріп;
- майонез;
- дрібка солі.
Приготування:
- На великій тертці натираємо зварені круто яйця і сир, трохи солимо, додаємо дрібно нарізаний свіжий кріп, видавлюємо часник, додаємо трохи майонезу і добре перемішуємо.
- За допомогою овочечистки нарізаємо тонкими довгими слайсами огірок.
- Зі шпротів зливаємо олію і перекладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- На слайс із огірка наносимо начинку.
- Прикладаємо шпротин на край закуски і згортаємо рол таким чином, щоб хвостик шпротини залишався зверху.
- Збоку огірок скріплюємо шпажкою.
- Аналогічно оформляємо закуску з усіх інгредієнтів.
Відеорецепт:
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