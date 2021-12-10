Не лише смачно, а й красиво: простий рецепт рулетиків із огірків зі шпротами на Новий рік

Роли з огірків зі шпротами стануть чудовою прикрасою святкового столу

Невід’ємною частиною новорічного столу є закуски. Наприклад, замість традиційного салату можна приготувати роли "Оселедець під шубою" або закусочний м’ясний торт "Наполеон". Якщо немає часу довго стояти біля плити, то можна приготувати легкі роли з огірка зі шпротами.

Рецептом рулетиків з огірків у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

1 банка шпрот в олії (160 гр.);

2 шт. довгих огірків;

2 яйця варені круто;

100 гр. сиру;

1 зубчик часнику;

свіжий кріп;

майонез;

дрібка солі.

Приготування:

На великій тертці натираємо зварені круто яйця і сир, трохи солимо, додаємо дрібно нарізаний свіжий кріп, видавлюємо часник, додаємо трохи майонезу і добре перемішуємо. За допомогою овочечистки нарізаємо тонкими довгими слайсами огірок. Зі шпротів зливаємо олію і перекладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. На слайс із огірка наносимо начинку. Прикладаємо шпротин на край закуски і згортаємо рол таким чином, щоб хвостик шпротини залишався зверху. Збоку огірок скріплюємо шпажкою. Аналогічно оформляємо закуску з усіх інгредієнтів.

Відеорецепт:

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