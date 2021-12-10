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Не лише смачно, а й красиво: простий рецепт рулетиків із огірків зі шпротами на Новий рік

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Рецепт огіркових ролів Новина оновлена 10 грудня 2021, 16:24
Рецепт огіркових ролів

Роли з огірків зі шпротами стануть чудовою прикрасою святкового столу

Невід’ємною частиною новорічного столу є закуски. Наприклад, замість традиційного салату можна приготувати роли "Оселедець під шубою" або закусочний м’ясний торт "Наполеон". Якщо немає часу довго стояти біля плити, то можна приготувати легкі роли з огірка зі шпротами.

Рецептом рулетиків з огірків у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 1 банка шпрот в олії (160 гр.);
  • 2 шт. довгих огірків;
  • 2 яйця варені круто;
  • 100 гр. сиру;
  • 1 зубчик часнику;
  • свіжий кріп;
  • майонез;
  • дрібка солі.

Приготування:

  1. На великій тертці натираємо зварені круто яйця і сир, трохи солимо, додаємо дрібно нарізаний свіжий кріп, видавлюємо часник, додаємо трохи майонезу і добре перемішуємо.
  2. За допомогою овочечистки нарізаємо тонкими довгими слайсами огірок.
  3. Зі шпротів зливаємо олію і перекладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  4. На слайс із огірка наносимо начинку.
  5. Прикладаємо шпротин на край закуски і згортаємо рол таким чином, щоб хвостик шпротини залишався зверху.
  6. Збоку огірок скріплюємо шпажкою.
  7. Аналогічно оформляємо закуску з усіх інгредієнтів.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати тематичні салати до Нового року Тигра.

Теги:
#Рецепти #Закуски #Новий рік
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