І на обід, і на святковий стіл: оригінальний рецепт скумбрії у сметанному соусі
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Риба в духовці стане чудовою прикрасою святкового столу
Любителі риби, напевно, захочуть приготувати запечену скумбрію для новорічного столу. Така страва стане чудовим доповненням до закуски з огірків та шпрот.
Рецептом ароматної, соковитої, ніжної та дивовижно смачної «Скумбрії у сметанному соусі» у духовці поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 2 шт. скумбрії;
- 1-2 головки цибулі;
- 125 гр. сметани;
- 1 ч. л. звичайної гострої гірчиці;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. чорного меленого перцю;
- 1 ч. л. приправи до риби.
Для прикраси:
- лимон;
- свіжа кучерява петрушка.
Приготування:
- Зрізаємо голови, хвости та плавники, а також видаляємо нутрощі скумбрії.
- Нарізаємо рибу порційними шматочками.
- Нарізаємо цибулю не дуже тонкими чверть-кільцями.
- До сметани додаємо гірчицю, сіль, чорний мелений перець, приправу до риби і добре перемішуємо.
- Кожен шматочок риби обмочуємо у сметанному соусі і викладаємо на заздалегідь застелений пергаментним папером лист у формі цілої риби.
- Між шматочками риби викладаємо цибулю і добре придавлюємо.
- Рибу відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Готовій рибі даємо охолонути, перекладаємо на блюдо.
- Прикрашаємо лимоном та кучерявою петрушкою.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати салат "Шишки", який обов’язково стане прикрасою новорічного столу.
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