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І на обід, і на святковий стіл: оригінальний рецепт скумбрії у сметанному соусі

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як смачно запекти скумбрію Новина оновлена 10 грудня 2021, 18:41
Як смачно запекти скумбрію

Риба в духовці стане чудовою прикрасою святкового столу

Любителі риби, напевно, захочуть приготувати запечену скумбрію для новорічного столу. Така страва стане чудовим доповненням до закуски з огірків та шпрот.

Рецептом ароматної, соковитої, ніжної та дивовижно смачної «Скумбрії у сметанному соусі» у духовці поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 2 шт. скумбрії;
  • 1-2 головки цибулі;
  • 125 гр. сметани;
  • 1 ч. л. звичайної гострої гірчиці;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю;
  • 1 ч. л. приправи до риби.

Для прикраси:

  • лимон;
  • свіжа кучерява петрушка.

Приготування:

  1. Зрізаємо голови, хвости та плавники, а також видаляємо нутрощі скумбрії.
  2. Нарізаємо рибу порційними шматочками.
  3. Нарізаємо цибулю не дуже тонкими чверть-кільцями.
  4. До сметани додаємо гірчицю, сіль, чорний мелений перець, приправу до риби і добре перемішуємо.
  5. Кожен шматочок риби обмочуємо у сметанному соусі і викладаємо на заздалегідь застелений пергаментним папером лист у формі цілої риби.
  6. Між шматочками риби викладаємо цибулю і добре придавлюємо.
  7. Рибу відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
  8. Готовій рибі даємо охолонути, перекладаємо на блюдо.
  9. Прикрашаємо лимоном та кучерявою петрушкою.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати салат "Шишки", який обов’язково стане прикрасою новорічного столу.

Теги:
#Рецепт #Риба #Новий рік #Скумбрія
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