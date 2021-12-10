І на обід, і на святковий стіл: оригінальний рецепт скумбрії у сметанному соусі

Риба в духовці стане чудовою прикрасою святкового столу

Любителі риби, напевно, захочуть приготувати запечену скумбрію для новорічного столу. Така страва стане чудовим доповненням до закуски з огірків та шпрот.

Рецептом ароматної, соковитої, ніжної та дивовижно смачної «Скумбрії у сметанному соусі» у духовці поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

2 шт. скумбрії;

1-2 головки цибулі;

125 гр. сметани;

1 ч. л. звичайної гострої гірчиці;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

1 ч. л. приправи до риби.

Для прикраси:

лимон;

свіжа кучерява петрушка.

Приготування:

Зрізаємо голови, хвости та плавники, а також видаляємо нутрощі скумбрії. Нарізаємо рибу порційними шматочками. Нарізаємо цибулю не дуже тонкими чверть-кільцями. До сметани додаємо гірчицю, сіль, чорний мелений перець, приправу до риби і добре перемішуємо. Кожен шматочок риби обмочуємо у сметанному соусі і викладаємо на заздалегідь застелений пергаментним папером лист у формі цілої риби. Між шматочками риби викладаємо цибулю і добре придавлюємо. Рибу відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Готовій рибі даємо охолонути, перекладаємо на блюдо. Прикрашаємо лимоном та кучерявою петрушкою.

Відеорецепт:

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