Ідеальна закуска на Новий рік: як приготувати три види канапе за 15 хвилин
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Такі канапе сподобаються всім гостям
Закуски є невід’ємною частиною святкового столу. На Новий рік ви можете замінити традиційний салат ролами "Оселедець під шубою", приготувати рулетики з огірків зі шпротами або м’ясний закусочний торт "Наполеон". Також можна швидко приготувати смачні сирні канапе.
Рецептом канапе у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Канапе "Грецьке"
Інгредієнти:
- 5 штук. помідорів чері;
- 70 г сиру "Фета";
- 1 невеликий огірок;
- 5 штук. маслин;
- листя салату.
Вихід 10 шт.
Приготування:
- Помідори розрізаємо вздовж 2 частини.
- Огірки нарізаємо не дуже тонкими кружальцями.
- Оливки розрізаємо вздовж на 3 частини.
- Сир "Фета" нарізаємо на маленькі кубики.
- На зубочистку розколюємо половинку помідора, невеликий шматочок салату, половинку маслини, шматочок сиру та свіжий огірок.
- Ставимо на тарілки на огірок.
Канапе "Виноградна лілія"
Інгредієнти:
- 15 шт. круглого солоного крекера;
- 100 грн. бринзи;
- 100 грн. не сухого сиру;
- 8 шт. великого винограду;
- 1 гілочка свіжого кропу.
Вихід 15 шт.
Приготування:
- До сиру додаємо дрібно нарізаний кріп, натираємо на дрібній тертці бринзу і все перетираємо вилкою в однорідну масу.
- З отриманої сирної маси формуємо кульки та викладаємо на солоний крекер.
- Великі виноградники фігурним ножем розрізаємо на 2 частини і викладаємо на сирні кульки.
Канапе "Тріо"
Інгредієнти:
- 100 гр. сиру з горіхами;
- 100 гр . консервованого ананасу;
- 10 шт. маслин.
Вихід 10 шт.
Приготування:
- Сир з горіхами та ананас нарізаємо невеликими кубиками.
- На зубочистку надягаємо шматочок ананаса, маслину та шматочок сиру.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати гарні салати у вигляді символу року – Тигра.
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