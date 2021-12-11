Ідеальна закуска на Новий рік: як приготувати три види канапе за 15 хвилин

Зустріч у Біловезькій Пущі поставила крапку в існуванні Радянського Союзу. Історичний договір про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) було підписано 8 грудня 1991 року, а вже за два дні Біловезькі Угоди ратифікувала Верховна Рада України.