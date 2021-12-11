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Ідеальна закуска на Новий рік: як приготувати три види канапе за 15 хвилин

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Три простих рецепти красивих канапе Новина оновлена 11 грудня 2021, 12:47
Три простих рецепти красивих канапе

Такі канапе сподобаються всім гостям

Закуски є невід’ємною частиною святкового столу. На Новий рік ви можете замінити традиційний салат ролами "Оселедець під шубою", приготувати рулетики з огірків зі шпротами або м’ясний закусочний торт "Наполеон". Також можна швидко приготувати смачні сирні канапе.

Рецептом канапе у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Канапе "Грецьке"

Інгредієнти:

  • 5 штук. помідорів чері;
  • 70 г сиру "Фета";
  • 1 невеликий огірок;
  • 5 штук. маслин;
  • листя салату.

Вихід 10 шт.

Приготування:

  1. Помідори розрізаємо вздовж 2 частини.
  2. Огірки нарізаємо не дуже тонкими кружальцями.
  3. Оливки розрізаємо вздовж на 3 частини.
  4. Сир "Фета" нарізаємо на маленькі кубики.
  5. На зубочистку розколюємо половинку помідора, невеликий шматочок салату, половинку маслини, шматочок сиру та свіжий огірок.
  6. Ставимо на тарілки на огірок.

Канапе "Виноградна лілія"

Інгредієнти:

  • 15 шт. круглого солоного крекера;
  • 100 грн. бринзи;
  • 100 грн. не сухого сиру;
  • 8 шт. великого винограду;
  • 1 гілочка свіжого кропу.

Вихід 15 шт.

Приготування:

  1. До сиру додаємо дрібно нарізаний кріп, натираємо на дрібній тертці бринзу і все перетираємо вилкою в однорідну масу.
  2. З отриманої сирної маси формуємо кульки та викладаємо на солоний крекер.
  3. Великі виноградники фігурним ножем розрізаємо на 2 частини і викладаємо на сирні кульки.

Канапе "Тріо"

Інгредієнти:

  • 100 гр. сиру з горіхами;
  • 100 гр . консервованого ананасу;
  • 10 шт. маслин.

Вихід 10 шт.

Приготування:

  1. Сир з горіхами та ананас нарізаємо невеликими кубиками.
  2. На зубочистку надягаємо шматочок ананаса, маслину та шматочок сиру.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати гарні салати у вигляді символу року – Тигра.

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новий рік
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