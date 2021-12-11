Як приготувати буженину у фользі на святковий стіл — відмінна заміна ковбасі
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Таке м’ясо виходить ніжним та соковитим.
У рік Тигра на столі обов’язково має бути багато м’ясних страв, адже чим ще задобрити хижий символ року, як не соковитим м’ясом. Ми вже публікували для вас рецепт смачного м’ясного холодця, який точно застигне, і ситного м’ясного торта "Наполеон". А тепер розповімо, як запекти смачну та соковиту буженину у фользі, яка стане чудовою корисною заміною ковбасі.
Рецепт опублікував сайт kulinarenok.
Рецепт буженини у фользі
Інгредієнти:
- Свинина — 1.3 кг
- Олія — 1.5 ст.л.
- Сіль – 1 ч.л.
- Перець чорний мелений — 0,5 ч.л.
- Прованські трави – 0,5 ч.л.
- Паприка мелена – 0.5 ч.л.
- Лавровий лист (мелений) — 0.33 ч.л.
- Часник – 3 зуб.
Спосіб приготування:
- Промийте та ретельно висушіть м’ясо.
- Наріжте часник і обваляйте його в суміші перців та дрібно нарізаного базиліку.
- Зробіть проколи на м’ясі та вставте туди часточки часнику.
- Гірчицею намажте всю поверхню м’яса і посипте сіллю і спеціями, що залишилися.
- Маринуйте м’ясо у закритому контейнері у холодильнику 12 годин як мінімум.
- Потім щільно загорніть м’ясо у фольгу і помістіть у духовку. М’ясо запікайте протягом 1,5 години при температурі 180 градусів. Після цього встановіть температуру 160 градусів та продовжуйте запікати ще 1,5 години.
- Духовку вимкніть і залиште в ній запечене м’ясо на кілька годин.
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