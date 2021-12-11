Неймовірно смачна закуска "Грибочки" на новорічний стіл: супершвидкий рецепт

Закуски стануть чудовою прикрасою святкового столу на Новий рік

Багато господинь вже шукають рецепти простих та смачних страв для новорічного столу. Чудовим варіантом стануть канапе з сиру, на приготування яких ви витратите не більше 15 хвилин. Також можна приготувати неймовірно гарну закуску у вигляді невеликих мухоморів.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко розповіла, як приготувати "Грибочки" на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

3 яйця варені круто;

150 г шинки;

100 г сиру;

10 помідорів чері;

2 шт. свіжих огірків;

1 зубчик часнику;

майонез;

сіль за смаком (за бажанням);

кучерява петрушка для прикраси.

Приготування:

Дуже дрібно нарізаємо шинку і перекладаємо у миску. Додаємо натерті на великій тертці сир та яйця, видавлюємо часник, невелику кількість майонезу та добре перемішуємо. Огірок нарізаємо не дуже тонкими кружальцями. Помідори розрізаємо на 2 частини та видаляємо серединку. З невеликої кількості маси формуємо конус – ніжку грибка. На кружальце огірка встановлюємо ніжку і зверху надягаємо капелюшок з помідора. В одноразовий кондитерський мішок накладаємо невелику кількість майонезу та робимо на грибочках маленькі білі плями. Прикрашаємо гілочками петрушки.

Відеорецепт:

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