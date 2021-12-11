Неймовірно смачна закуска "Грибочки" на новорічний стіл: супершвидкий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 233
Закуски стануть чудовою прикрасою святкового столу на Новий рік
Багато господинь вже шукають рецепти простих та смачних страв для новорічного столу. Чудовим варіантом стануть канапе з сиру, на приготування яких ви витратите не більше 15 хвилин. Також можна приготувати неймовірно гарну закуску у вигляді невеликих мухоморів.
Кулінарний блогер Наталія Пархоменко розповіла, як приготувати "Грибочки" на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- 3 яйця варені круто;
- 150 г шинки;
- 100 г сиру;
- 10 помідорів чері;
- 2 шт. свіжих огірків;
- 1 зубчик часнику;
- майонез;
- сіль за смаком (за бажанням);
- кучерява петрушка для прикраси.
Приготування:
- Дуже дрібно нарізаємо шинку і перекладаємо у миску.
- Додаємо натерті на великій тертці сир та яйця, видавлюємо часник, невелику кількість майонезу та добре перемішуємо.
- Огірок нарізаємо не дуже тонкими кружальцями.
- Помідори розрізаємо на 2 частини та видаляємо серединку.
- З невеликої кількості маси формуємо конус – ніжку грибка.
- На кружальце огірка встановлюємо ніжку і зверху надягаємо капелюшок з помідора.
- В одноразовий кондитерський мішок накладаємо невелику кількість майонезу та робимо на грибочках маленькі білі плями.
- Прикрашаємо гілочками петрушки.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичайний закусочний торт "Наполеон".