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Неймовірно смачна закуска "Грибочки" на новорічний стіл: супершвидкий рецепт

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як подати закуску на новорічний стіл Новина оновлена 11 грудня 2021, 16:05
Як подати закуску на новорічний стіл

Закуски стануть чудовою прикрасою святкового столу на Новий рік

Багато господинь вже шукають рецепти простих та смачних страв для новорічного столу. Чудовим варіантом стануть канапе з сиру, на приготування яких ви витратите не більше 15 хвилин. Також можна приготувати неймовірно гарну закуску у вигляді невеликих мухоморів.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко розповіла, як приготувати "Грибочки" на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • 3 яйця варені круто;
  • 150 г шинки;
  • 100 г сиру;
  • 10 помідорів чері;
  • 2 шт. свіжих огірків;
  • 1 зубчик часнику;
  • майонез;
  • сіль за смаком (за бажанням);
  • кучерява петрушка для прикраси.

Приготування:

  1. Дуже дрібно нарізаємо шинку і перекладаємо у миску.
  2. Додаємо натерті на великій тертці сир та яйця, видавлюємо часник, невелику кількість майонезу та добре перемішуємо.
  3. Огірок нарізаємо не дуже тонкими кружальцями.
  4. Помідори розрізаємо на 2 частини та видаляємо серединку.
  5. З невеликої кількості маси формуємо конус – ніжку грибка.
  6. На кружальце огірка встановлюємо ніжку і зверху надягаємо капелюшок з помідора.
  7. В одноразовий кондитерський мішок накладаємо невелику кількість майонезу та робимо на грибочках маленькі білі плями.
  8. Прикрашаємо гілочками петрушки.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичайний закусочний торт "Наполеон".

Теги:
#Рецепти #Новий рік #Закуска
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