Салат без майонезу до Нового року-2022: рецепт смачного "Табуле"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 118
Без шкоди для фігури та з неймовірною користю
Новорічний стіл ніяк не обійдеться без яскравих салатів, і найкраще, щоб вони були не обтяжливі для шлунка. Тому ми пропонуємо приготувати смачний салат без калорійного майонезу "Табуле" – популярний східний салат, в основі якого є крупа булгур.
Такий салат легкий і добре засвоюється, пише smakotainfo.
"Табуле": простий рецепт салату без майонезу
Інгредієнти:
- Булгур – ½ склянки
- Куряча грудка – 150-200 г
- Огірок – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Оливкова олія, базилік, кінза, червоний солодкий перець — четвертинка
- Сіль — за смаком
Приготування:
- Булгур відварюємо до готовності, курячу грудку нарізаємо невеликими шматочками і обсмажуємо до рум’яного кольору (і булгур і курку не забуваємо підсолити).
- Солодкий перець та огірок ріжемо кубиками. Базилік і кінзу дрібно рубаємо (або рвемо руками). Усі підготовлені інгредієнти перемішуємо.
- Оливкову олію змішуємо з лимонним соком і заправляємо салат. Подаємо до столу в порційних формах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати новорічний салат "Шишки", який приємно здивує будь-якого гурмана.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-