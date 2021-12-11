Салат без майонезу до Нового року-2022: рецепт смачного "Табуле"

Без шкоди для фігури та з неймовірною користю

Новорічний стіл ніяк не обійдеться без яскравих салатів, і найкраще, щоб вони були не обтяжливі для шлунка. Тому ми пропонуємо приготувати смачний салат без калорійного майонезу "Табуле" – популярний східний салат, в основі якого є крупа булгур.

Такий салат легкий і добре засвоюється, пише smakotainfo.

"Табуле": простий рецепт салату без майонезу

Інгредієнти:

Булгур – ½ склянки

Куряча грудка – 150-200 г

Огірок – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Оливкова олія, базилік, кінза, червоний солодкий перець — четвертинка

Сіль — за смаком

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Приготування:

Булгур відварюємо до готовності, курячу грудку нарізаємо невеликими шматочками і обсмажуємо до рум’яного кольору (і булгур і курку не забуваємо підсолити). Солодкий перець та огірок ріжемо кубиками. Базилік і кінзу дрібно рубаємо (або рвемо руками). Усі підготовлені інгредієнти перемішуємо. Оливкову олію змішуємо з лимонним соком і заправляємо салат. Подаємо до столу в порційних формах.

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