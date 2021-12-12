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Імбирне печиво за 10 хвилин: рецепт з Nutella від Євгена Клопотенка (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Імбирне печиво з Nutella – простий рецепт Новина оновлена 12 грудня 2021, 12:52
Імбирне печиво з Nutella – простий рецепт

Чудовий десерт на Миколая Чудотворця, Новий рік чи Різдво

Саме час готуватись до новорічних свят! Раніше суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом новорічного "Медовика". Тепер прикрасити святковий стіл ще одним десертом запропонував переможець п’ятого сезону проєкту Євген Клопотенко.

На своєму YouTube-каналі український шеф-кухар розповів, як приготувати імбирне печиво з Nutella. Можна зібратися разом із друзями, рідними, залучити дітей та разом приготувати такий чудовий святковий десерт.

Час підготовки: 3 години 30 хвилин.

Час приготування: 10 хвилин.

Імбирне печиво з Nutella: рецепт від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • 350 г борошна (+ для підпилу)
  • 200 г цукру
  • 200 г розм’якшеного вершкового масла
  • 2 яйця
  • 1 ч. л. кориці
  • 1 ч. л. меленого імбиру
  • 1 ч. л. какао-порошка
  • ½ ч. л. розпушувача
  • ½ ч. л. солі
  • 15 г Nutella (для кожного печива)

Спосіб приготування:

  1. Для тіста змішуємо в мисці 350 г борошна, 200 г цукру та 200 г розм’якшеного вершкового масла.
  2. Вбиваємо 2 яйця та додаємо 1 ч. л. кориці, 1 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л. какао-порошку, ½ ч. л. солі та ½ ч. л. розпушувача.
  3. Замішуємо м’яке еластичне тісто. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник щонайменше на 2 години, а краще на ніч.
  4. Дістаємо тісто і залишаємо за кімнатної температури ще годину. Після цього розгортаємо тісто в пласт завтовшки приблизно 4 мм. За допомогою будь-яких форм вирізаємо з тіста фігурки.
  5. Стелимо на лист пергамент і викладаємо фігурки з тіста. Випікаємо печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин.
  6. Готове печиво даємо трохи охолонути, а потім змащуємо Nutella. Імбирне печиво готове!

Раніше рецептом смачних імбирних пряників поділилася ще одна переможниця проєкту "МастерШеф" Єлизавета Глинська. Ви можете приготувати десерт за двома рецептами та порівняти, яке печиво вам буде до смаку найбільше.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Випічка #Євген Клопотенко
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