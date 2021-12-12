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Найсмачніший пиріг зі смаженими мандаринами за 20 хвилин: найпростіший рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Пиріг виходить ароматним, яскравим та дуже апетитним. Новина оновлена 12 грудня 2021, 16:48
Пиріг виходить ароматним, яскравим та дуже апетитним.

Пиріг з мандаринами – це чудовий варіант урізноманітнити ваше новорічне меню.

"Що приготувати?" — це, напевно, одне з найпопулярніших питань усіх господарок щодня. А коли настає свято, особливо Новий рік, це питання стає ще складнішим, адже кожній хочеться здивувати свою сімʼю та гостей новими цікавими стравами. "Телеграф" вже розповідав, як приготувати салат "Розкішний", який стане чудовою альтернативою "Олів’є", або яскраві святкові закуски "Мандаринки" та "Сирний сніговик", але на цьому ідеї не закінчуються. Як щодо посмажити один із головних атрибутів Нового року — мандарини?

Кулінарний блогер Дмитро Зміївський на своїй сторінці в Інстаграмі поділився рецептом пирога з мандаринами, який готується за 20 хвилин на сковороді.

Дмитро зазначає, що мандарини можна замінити іншими фруктами: грушами, яблуками, бананами тощо.

Інгредієнти:

  • мандарини — 4-5 шт
  • вершкове масло — 20 г
  • цукор — 3 ст.л

Для тесту:

  • борошно — 210 г
  • яйця — 2 шт
  • молоко — 100 мл
  • олія рослинна — 40 мл
  • цукор — 5 ст.л
  • сіль — 0,5 ч.л
  • розпушувач — 1 ч.л
  • кориця — 0,5 ч.л

Спосіб приготування:

  1. Мандарини очистіть від шкірки, максимально приберіть усі білі смужки та розріжте їх навпіл. Сковорідку добре розігрійте, поклавши на неї вершкове масло та цукор. Через 2-3 хвилини, коли цукор потемніє, додайте мандарини та смажте кілька хвилин.
  2. Поки мандарини смажаться, приготуйте тісто. Змішайте всі інгредієнти, додаючи борошно лише наприкінці у 2 заходи.
  3. Перелийте його в сковорідку, розрівняйте, накрийте кришкою і смажте приблизно 20 хвилин на маленькому вогні.
  4. Готовність перевірте зубочисткою. Після цього переверніть пиріг за допомогою тарілки.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яку солодку страву краще приготувати для новорічного столу.

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Пиріг #Мандарин
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