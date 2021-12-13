Салат "Новорічна карусель": оригінальна страва до свята

Підійде як для святкового столу, так і для звичайних буднів

Для того, щоб приготувати салат "Новорічна карусель" з корейською морквою не знадобляться особливі кулінарні навички, все дуже просто і доступно. Ця страва готується з майонезом, але якщо ви вважаєте за краще не обтяжувати свій шлунок під час свят, можете скористатися рецептом салату "Табуле", який готується тільки з дієтичних інгредієнтів.

Як приготувати шаровий салат "Новорічна карусель", пише "Поваренок".

Інгредієнти:

Морква (по-корейськи) — 200 г

Гриби консервовані — 200 г

Грудка індички або куряча (відварена) — 200 г

Цибуля червона — 50 г

Сир напівтвердий — 150 г

Зелень – 1/2 пуч.

Майонез (100-120 г) — 100 г

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Приготування:

Відварену грудку індички (або курячу) нарізаємо невеликими шматочками. Консервовані гриби також нарізаємо дрібними кубиками. Сир натираємо на дрібній тертці, а цибулю дуже дрібно нарізаємо. Якщо морква по-корейськи натерта довгою соломкою, її краще розрізати впоперек на кілька частин. Зелень (петрушка/кріп) подрібнюємо. Збираємо салат, використовуючи кільце сервування, наступним чином:

індичка (або курятина);

цибуля, майонез (або сметана);

гриби, майонез;

сир;

зелень, майонез;

морква по-корейськи.

Також можна викласти салат шарами у великий салатник.

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