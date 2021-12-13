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Салат "Новорічна карусель": оригінальна страва до свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Яскравий, красивий та смачний шаровий салат Новина оновлена 13 грудня 2021, 14:05
Яскравий, красивий та смачний шаровий салат

Підійде як для святкового столу, так і для звичайних буднів

Для того, щоб приготувати салат "Новорічна карусель" з корейською морквою не знадобляться особливі кулінарні навички, все дуже просто і доступно. Ця страва готується з майонезом, але якщо ви вважаєте за краще не обтяжувати свій шлунок під час свят, можете скористатися рецептом салату "Табуле", який готується тільки з дієтичних інгредієнтів.

Як приготувати шаровий салат "Новорічна карусель", пише "Поваренок".

Інгредієнти:

  • Морква (по-корейськи) — 200 г
  • Гриби консервовані — 200 г
  • Грудка індички або куряча (відварена) — 200 г
  • Цибуля червона — 50 г
  • Сир напівтвердий — 150 г
  • Зелень – 1/2 пуч.
  • Майонез (100-120 г) — 100 г

Приготування:

  1. Відварену грудку індички (або курячу) нарізаємо невеликими шматочками.
  2. Консервовані гриби також нарізаємо дрібними кубиками.
  3. Сир натираємо на дрібній тертці, а цибулю дуже дрібно нарізаємо.
  4. Якщо морква по-корейськи натерта довгою соломкою, її краще розрізати впоперек на кілька частин.
  5. Зелень (петрушка/кріп) подрібнюємо.
  6. Збираємо салат, використовуючи кільце сервування, наступним чином:
  • індичка (або курятина);
  • цибуля, майонез (або сметана);
  • гриби, майонез;
  • сир;
  • зелень, майонез;
  • морква по-корейськи.

Також можна викласти салат шарами у великий салатник.

Раніше "Телеграф" зробив добірку рецептів салатів, які обов’язково залучать удачу в рік Тигра-2022.

Теги:
#Рецепти #Новий рік #Салати
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