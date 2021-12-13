Салат "Новорічна карусель": оригінальна страва до свята
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Підійде як для святкового столу, так і для звичайних буднів
Для того, щоб приготувати салат "Новорічна карусель" з корейською морквою не знадобляться особливі кулінарні навички, все дуже просто і доступно. Ця страва готується з майонезом, але якщо ви вважаєте за краще не обтяжувати свій шлунок під час свят, можете скористатися рецептом салату "Табуле", який готується тільки з дієтичних інгредієнтів.
Як приготувати шаровий салат "Новорічна карусель", пише "Поваренок".
Інгредієнти:
- Морква (по-корейськи) — 200 г
- Гриби консервовані — 200 г
- Грудка індички або куряча (відварена) — 200 г
- Цибуля червона — 50 г
- Сир напівтвердий — 150 г
- Зелень – 1/2 пуч.
- Майонез (100-120 г) — 100 г
Приготування:
- Відварену грудку індички (або курячу) нарізаємо невеликими шматочками.
- Консервовані гриби також нарізаємо дрібними кубиками.
- Сир натираємо на дрібній тертці, а цибулю дуже дрібно нарізаємо.
- Якщо морква по-корейськи натерта довгою соломкою, її краще розрізати впоперек на кілька частин.
- Зелень (петрушка/кріп) подрібнюємо.
- Збираємо салат, використовуючи кільце сервування, наступним чином:
- індичка (або курятина);
- цибуля, майонез (або сметана);
- гриби, майонез;
- сир;
- зелень, майонез;
- морква по-корейськи.
Також можна викласти салат шарами у великий салатник.
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