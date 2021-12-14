Як незвичайно подати класичний "Олів’є": рецепт новорічної закуски за 20 хвилин

Якщо ви ще не готові попрощатися зі "стандартним" салатом "Олів’є", то ця закуска стане гарною альтернативою.

Незабаром настане Новий 2022 рік, а це означає, що настав час активно готуватися до свята: складати новорічне меню, шукати цікаві рецепти, і вирушати за покупками. Багато хто не уявляє свого новорічного столу без класичного салату "Олів’є", про рецепт якого ми раніше розповідали, але ж можна його подати і в незвичайному форматі.

На сторінці в Інстаграм "Кулінарний Едем" (@kedemru ) "Телеграф" знайшов простий рецепт новорічної закуски-салату "Олів’є-рулет", яка готується лише за 20 хвилин.

Така подача класичного новорічного салату обов’язково сподобається вашим близьким та гостям.

Інгредієнти:

варена ковбаса — 100 г,

картопля — 2 шт,

яйця — 2 шт,

огірки мариновані — 2 шт,

морква — 1 шт,

лист тонкого лаваша — 1 шт,

сир плавлений — 2 ст. л.,

майонез – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі овочі за рецептом очистіть та відваріть. Розстеліть лаваш на робочій поверхні та дайте йому трохи полежати. Після цього добре змастіть його плавленим сиром. Натріть ковбасу на тертці та викладіть її на лаваш. Те ж зробіть по черзі з морквою, картоплею та огірками. Після цього зробіть з майонезу тонку сітку, і акуратно розмажте соус по лавашу. Посипте все тертими відвареними яйцями і заверніть лаваш у рулет. Наріжте рулет невеликими скибочками, викладіть на тарілку і прикрасьте зеленню.

Раніше "Телеграф" публікував добірку незвичайних салатів, якими можна замінити "Олів’є".