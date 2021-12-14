Як незвичайно подати класичний "Олів’є": рецепт новорічної закуски за 20 хвилин
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Якщо ви ще не готові попрощатися зі "стандартним" салатом "Олів’є", то ця закуска стане гарною альтернативою.
Незабаром настане Новий 2022 рік, а це означає, що настав час активно готуватися до свята: складати новорічне меню, шукати цікаві рецепти, і вирушати за покупками. Багато хто не уявляє свого новорічного столу без класичного салату "Олів’є", про рецепт якого ми раніше розповідали, але ж можна його подати і в незвичайному форматі.
На сторінці в Інстаграм "Кулінарний Едем" (@kedemru ) "Телеграф" знайшов простий рецепт новорічної закуски-салату "Олів’є-рулет", яка готується лише за 20 хвилин.
Інгредієнти:
- варена ковбаса — 100 г,
- картопля — 2 шт,
- яйця — 2 шт,
- огірки мариновані — 2 шт,
- морква — 1 шт,
- лист тонкого лаваша — 1 шт,
- сир плавлений — 2 ст. л.,
- майонез – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Всі овочі за рецептом очистіть та відваріть.
- Розстеліть лаваш на робочій поверхні та дайте йому трохи полежати. Після цього добре змастіть його плавленим сиром.
- Натріть ковбасу на тертці та викладіть її на лаваш. Те ж зробіть по черзі з морквою, картоплею та огірками.
- Після цього зробіть з майонезу тонку сітку, і акуратно розмажте соус по лавашу.
- Посипте все тертими відвареними яйцями і заверніть лаваш у рулет.
- Наріжте рулет невеликими скибочками, викладіть на тарілку і прикрасьте зеленню.
Раніше "Телеграф" публікував добірку незвичайних салатів, якими можна замінити "Олів’є".