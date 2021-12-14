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Яскраві бутерброди "Тигрята" з доступних інгредієнтів на новорічний стіл: рецепт

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як красиво прикрасити бутерброди Новина оновлена 14 грудня 2021, 11:08
Як красиво прикрасити бутерброди

Новорічні "Тигрята" виходять дуже красивими і готуються дуже швидко

Задобрити господаря 2022 — чорного водяного тигра — можна оригінальними салатами, прикрашеними у вигляді символу року, а також можна приготувати прості і красиві бутерброди "Тигрята".

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • багет;
  • 150 г. філе оселедця;
  • 2 яйця варені круто;
  • 100 г вершкового плавленого сиру;
  • зелена цибуля;
  • 2 варені моркви;
  • маслини;
  • майонез;
  • перець чорний мелений за смаком;
  • кучерява петрушка для прикраси.

Приготування:

  1. Очищений від кісток оселедець дрібно нарізаємо.
  2. Відправляємо оселедець у блюдо і додаємо натерті на дрібній тертці сир та яйця.
  3. Додаємо чорний мелений перець, зелену цибулю, трохи майонезу та добре перемішуємо.
  4. Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1-1,5 см і намазуємо приготовленою масою.
  5. Варену моркву натираємо на дрібній тертці та тонким шаром наносимо на бутерброди.
  6. Маслини нарізаємо тонкими смужками і викладаємо на моркву.
  7. Прикрашаємо блюдо кучерявою петрушкою.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" ділився супершвидким рецептом закуски "Грибочки" для новорічного столу.

Теги:
#Рецепти #Новий рік #Бутерброди
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