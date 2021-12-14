Яскраві бутерброди "Тигрята" з доступних інгредієнтів на новорічний стіл: рецепт

Новорічні "Тигрята" виходять дуже красивими і готуються дуже швидко

Задобрити господаря 2022 — чорного водяного тигра — можна оригінальними салатами, прикрашеними у вигляді символу року, а також можна приготувати прості і красиві бутерброди "Тигрята".

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

багет;

150 г. філе оселедця;

2 яйця варені круто;

100 г вершкового плавленого сиру;

зелена цибуля;

2 варені моркви;

маслини;

майонез;

перець чорний мелений за смаком;

кучерява петрушка для прикраси.

Приготування:

Очищений від кісток оселедець дрібно нарізаємо. Відправляємо оселедець у блюдо і додаємо натерті на дрібній тертці сир та яйця. Додаємо чорний мелений перець, зелену цибулю, трохи майонезу та добре перемішуємо. Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1-1,5 см і намазуємо приготовленою масою. Варену моркву натираємо на дрібній тертці та тонким шаром наносимо на бутерброди. Маслини нарізаємо тонкими смужками і викладаємо на моркву. Прикрашаємо блюдо кучерявою петрушкою.

Відеорецепт:

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