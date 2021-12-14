Яскраві бутерброди "Тигрята" з доступних інгредієнтів на новорічний стіл: рецепт
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Новорічні "Тигрята" виходять дуже красивими і готуються дуже швидко
Задобрити господаря 2022 — чорного водяного тигра — можна оригінальними салатами, прикрашеними у вигляді символу року, а також можна приготувати прості і красиві бутерброди "Тигрята".
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- багет;
- 150 г. філе оселедця;
- 2 яйця варені круто;
- 100 г вершкового плавленого сиру;
- зелена цибуля;
- 2 варені моркви;
- маслини;
- майонез;
- перець чорний мелений за смаком;
- кучерява петрушка для прикраси.
Приготування:
- Очищений від кісток оселедець дрібно нарізаємо.
- Відправляємо оселедець у блюдо і додаємо натерті на дрібній тертці сир та яйця.
- Додаємо чорний мелений перець, зелену цибулю, трохи майонезу та добре перемішуємо.
- Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1-1,5 см і намазуємо приготовленою масою.
- Варену моркву натираємо на дрібній тертці та тонким шаром наносимо на бутерброди.
- Маслини нарізаємо тонкими смужками і викладаємо на моркву.
- Прикрашаємо блюдо кучерявою петрушкою.
Відеорецепт:
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