Вишукана прикраса новорічного столу: рецепт приголомшливого салату "Посейдон"

Якщо ви хочете здивувати гостей незвичайною стравою, цей салат стане чудовим рішенням

Важко уявити новорічний стіл без салатів. Якщо ви втомилися від традиційних "Олів’є" за класичним рецептом або "Оселедці під шубою", то можна приготувати надзвичайно смачний, легкий та ніжний рибний салат "Посейдон".

Рецепт на своєму YouTube-каналі опублікувала кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

250 г. червоної слабосоленої риби;

червона ікра;

9 шт. варених круто перепелиних яєць;

5 штук. помідорів чері;

300 г вершкового сиру;

кунжут;

листя салату;

кучерява петрушка;

лимонний сік.

Приготування:

Слабосолону червону рибу нарізаємо на невеликі шматочки. Кондитерське кільце встановлюємо на діаметр 20 см, обгортаємо харчовою плівкою та ставимо на тарілку. Перший шар робимо з листя салату та поливаємо його невеликою кількістю лимонного соку. Викладаємо рибу. За допомогою одноразового кондитерського мішка відсаджуємо вершковий сир. Акуратно прибираємо кондитерське кільце та харчову плівку. Зварені круто перепелині яйця розрізаємо на 2 частини і викладаємо на салат. Помідори чері розрізаємо на маленькі часточки і також викладаємо на салат. Посипаємо зернами кунжуту, щоб він не потрапляв на яйця. На перепелині яйця викладаємо червону ікру. Салат прикрашаємо кучерявою петрушкою.

Відеорецепт:

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