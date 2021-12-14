Новорічний десерт без борошна та яєць: суперпростий рецепт шоколадного рулету з мандаринами

Простий десерт, який не залишить нікого байдужим.

На новорічний стіл крім різних салатів, типу класичного "Олів’є" або "Оселедці під шубою", можна приготувати і щось солодке. Наприклад пиріг зі смаженими мандаринами, про який ми писали раніше, або шоколадний рулет, який можна приготувати швидко і без особливих зусиль.

Рецептом такого суперпростого рулету поділилася блогерка Катерина Ретюнська на своїй сторінці в Інстаграм — mom_4_boy. Катерина зазначає, що для приготовлення цього рулету не потрібні ні борошно, ні яйця.

Інгредієнти:

Для тіста:

печиво – 350 г

какао — 2 ст.л

банани – 2 шт

Для крему:

сир – 450 г

мед – 2-3 ст.л

Начинка:

мандарини

Для прикрас:

цукрова пудра,

топінг,

ягоди,

фрукти,

шоколад,

цукерки.

Спосіб приготування:

Печиво подрібніть на дрібну крихту. Те саме потрібно зробити і з бананами: вони мають стати пюре. Після цього змішайте бананове пюре і подрібнене печиво, всипте до них дві столові ложки какао і перемішайте до однорідного стану. Приготуйте крем: сир і мед довести блендером (міксером) до стану крему. Можна додати цукор, щоб зробити крем ще солодшим. На лист пергаментного паперу викладіть отриману масу з печива і розкотіть у пласт, товщиною приблизно 1 см, порівняйте краї, так щоб вийшов прямокутник.⠀ Змастіть його кремом і покладіть у ряд очищені мандаринки. Після цього акуратно заверніть рулет і приберіть його в холодильник хвилин на 15, щоб крем трішечки застиг. Прикрасити рулет можна так, як вам заманеться.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яку солодку страву краще приготувати для новорічного столу.