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Новорічний десерт без борошна та яєць: суперпростий рецепт шоколадного рулету з мандаринами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Для приготування десерту знадобляться найпростіші інгредієнти Новина оновлена 14 грудня 2021, 18:18
Для приготування десерту знадобляться найпростіші інгредієнти

Простий десерт, який не залишить нікого байдужим.

На новорічний стіл крім різних салатів, типу класичного "Олів’є" або "Оселедці під шубою", можна приготувати і щось солодке. Наприклад пиріг зі смаженими мандаринами, про який ми писали раніше, або шоколадний рулет, який можна приготувати швидко і без особливих зусиль.

Рецептом такого суперпростого рулету поділилася блогерка Катерина Ретюнська на своїй сторінці в Інстаграм — mom_4_boy. Катерина зазначає, що для приготовлення цього рулету не потрібні ні борошно, ні яйця.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • печиво – 350 г
  • какао — 2 ст.л
  • банани – 2 шт

Для крему:

  • сир – 450 г
  • мед – 2-3 ст.л

Начинка:

  • мандарини

Для прикрас:

  • цукрова пудра,
  • топінг,
  • ягоди,
  • фрукти,
  • шоколад,
  • цукерки.

Спосіб приготування:

  1. Печиво подрібніть на дрібну крихту. Те саме потрібно зробити і з бананами: вони мають стати пюре.
  2. Після цього змішайте бананове пюре і подрібнене печиво, всипте до них дві столові ложки какао і перемішайте до однорідного стану.
  3. Приготуйте крем: сир і мед довести блендером (міксером) до стану крему. Можна додати цукор, щоб зробити крем ще солодшим.
  4. На лист пергаментного паперу викладіть отриману масу з печива і розкотіть у пласт, товщиною приблизно 1 см, порівняйте краї, так щоб вийшов прямокутник.⠀
  5. Змастіть його кремом і покладіть у ряд очищені мандаринки.
  6. Після цього акуратно заверніть рулет і приберіть його в холодильник хвилин на 15, щоб крем трішечки застиг.
  7. Прикрасити рулет можна так, як вам заманеться.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яку солодку страву краще приготувати для новорічного столу.

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#Рецепт #Рецепти #Новий рік
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