Новорічний десерт без борошна та яєць: суперпростий рецепт шоколадного рулету з мандаринами
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Простий десерт, який не залишить нікого байдужим.
На новорічний стіл крім різних салатів, типу класичного "Олів’є" або "Оселедці під шубою", можна приготувати і щось солодке. Наприклад пиріг зі смаженими мандаринами, про який ми писали раніше, або шоколадний рулет, який можна приготувати швидко і без особливих зусиль.
Рецептом такого суперпростого рулету поділилася блогерка Катерина Ретюнська на своїй сторінці в Інстаграм — mom_4_boy. Катерина зазначає, що для приготовлення цього рулету не потрібні ні борошно, ні яйця.
Інгредієнти:
Для тіста:
- печиво – 350 г
- какао — 2 ст.л
- банани – 2 шт
Для крему:
- сир – 450 г
- мед – 2-3 ст.л
Начинка:
- мандарини
Для прикрас:
- цукрова пудра,
- топінг,
- ягоди,
- фрукти,
- шоколад,
- цукерки.
Спосіб приготування:
- Печиво подрібніть на дрібну крихту. Те саме потрібно зробити і з бананами: вони мають стати пюре.
- Після цього змішайте бананове пюре і подрібнене печиво, всипте до них дві столові ложки какао і перемішайте до однорідного стану.
- Приготуйте крем: сир і мед довести блендером (міксером) до стану крему. Можна додати цукор, щоб зробити крем ще солодшим.
- На лист пергаментного паперу викладіть отриману масу з печива і розкотіть у пласт, товщиною приблизно 1 см, порівняйте краї, так щоб вийшов прямокутник.⠀
- Змастіть його кремом і покладіть у ряд очищені мандаринки.
- Після цього акуратно заверніть рулет і приберіть його в холодильник хвилин на 15, щоб крем трішечки застиг.
- Прикрасити рулет можна так, як вам заманеться.
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яку солодку страву краще приготувати для новорічного столу.
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