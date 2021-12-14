Салат "Маркіз": неймовірно простий рецепт смачної страви на Новий рік
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Салат за цим рецептом виходить дуже ситним
Якщо ви вирішили зустрічати Новий 2022 рік у себе вдома, то, напевно, вдасться здивувати гостей вишуканим салатом "Посейдон", основою для якого є слабосолона червона риба, або оригінальні бутерброди "Тигрята". Ще одним чудовим доповненням святкового столу напевно стане салат "Маркіз".
Кулінарний блогер Наталія Пархоменко поділилася рецептом на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- 350 р. копченої курки;
- 2 шт. відвареної картоплі;
- 3 яйця варені круто;
- 150 г. моркви по-корейськи;
- 150 г сиру;
- зелена цибуля;
- сіль за смаком;
- майонез.
Приготування:
- Дрібно нарізаємо копчену курку.
- Тарілку трохи покриваємо майонезом, викладаємо натерту на великій тертці картоплю і змащуємо майонезом.
- На картоплю викладаємо курку, посипаємо зеленою цибулею та покриваємо майонезом.
- Наступним шаром викладаємо натерті на великій тертці варені яйця та покриваємо майонезом.
- На яйця викладаємо моркву по-корейськи та покриваємо майонезом.
- Зверху та з боків посипаємо салат натертим на дрібній тертці твердим сиром.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як за 15 хвилин приготувати три види сирних закусок для новорічного столу.
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