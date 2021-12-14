Салат "Маркіз": неймовірно простий рецепт смачної страви на Новий рік

Салат за цим рецептом виходить дуже ситним

Якщо ви вирішили зустрічати Новий 2022 рік у себе вдома, то, напевно, вдасться здивувати гостей вишуканим салатом "Посейдон", основою для якого є слабосолона червона риба, або оригінальні бутерброди "Тигрята". Ще одним чудовим доповненням святкового столу напевно стане салат "Маркіз".

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко поділилася рецептом на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

350 р. копченої курки;

2 шт. відвареної картоплі;

3 яйця варені круто;

150 г. моркви по-корейськи;

150 г сиру;

зелена цибуля;

сіль за смаком;

майонез.

Приготування:

Дрібно нарізаємо копчену курку. Тарілку трохи покриваємо майонезом, викладаємо натерту на великій тертці картоплю і змащуємо майонезом. На картоплю викладаємо курку, посипаємо зеленою цибулею та покриваємо майонезом. Наступним шаром викладаємо натерті на великій тертці варені яйця та покриваємо майонезом. На яйця викладаємо моркву по-корейськи та покриваємо майонезом. Зверху та з боків посипаємо салат натертим на дрібній тертці твердим сиром.

Відеорецепт:

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