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Салат "Маркіз": неймовірно простий рецепт смачної страви на Новий рік

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Автор
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Як приготувати салат з курки, яєць та сиру Новина оновлена 14 грудня 2021, 18:24
Як приготувати салат з курки, яєць та сиру

Салат за цим рецептом виходить дуже ситним

Якщо ви вирішили зустрічати Новий 2022 рік у себе вдома, то, напевно, вдасться здивувати гостей вишуканим салатом "Посейдон", основою для якого є слабосолона червона риба, або оригінальні бутерброди "Тигрята". Ще одним чудовим доповненням святкового столу напевно стане салат "Маркіз".

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко поділилася рецептом на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • 350 р. копченої курки;
  • 2 шт. відвареної картоплі;
  • 3 яйця варені круто;
  • 150 г. моркви по-корейськи;
  • 150 г сиру;
  • зелена цибуля;
  • сіль за смаком;
  • майонез.

Приготування:

  1. Дрібно нарізаємо копчену курку.
  2. Тарілку трохи покриваємо майонезом, викладаємо натерту на великій тертці картоплю і змащуємо майонезом.
  3. На картоплю викладаємо курку, посипаємо зеленою цибулею та покриваємо майонезом.
  4. Наступним шаром викладаємо натерті на великій тертці варені яйця та покриваємо майонезом.
  5. На яйця викладаємо моркву по-корейськи та покриваємо майонезом.
  6. Зверху та з боків посипаємо салат натертим на дрібній тертці твердим сиром.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як за 15 хвилин приготувати три види сирних закусок для новорічного столу.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік
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