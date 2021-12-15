На Новий рік без холодця ніяк! Простий рецепт із різних видів м’яса
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Новорічний холодець краще приготувати з трьох видів м’яса — яловичини, свинини та курятини
Важко уявити новорічний стіл без традиційного холодця та класичного салату "Олів’є". І якщо рецепт останнього вже був на сайті, то зараз настала черга і холодця з одразу кількох видів м’яса.
Перевіреним способом варіння холодця поділилися кулінари на сайті AllWomans, передає "Телеграф".
Хазяйкам на замітку! Щоб холодець вийшов смачним і до нього не потрібно було додавати желатин, використовуйте м’ясо з великою кількістю кісток. Найсмачніше новорічний холодець виходить із відразу кількох видів м’яса, а не одного.
інгредієнти
- голяшка яловича – 1 кг;
- рулька свиняча – 1,2 кг;
- ніжка свиняча – 1 шт.;
- ніжки курячі – 2 шт.;
- цибуля – 3 шт.;
- морква – 2 шт.;
- селера – половина кореня;
- лист лавровий – 4 шт.;
- чорний перець горошком – 15 прим.;
- сіль на смак.
Приготування
- М’ясо на холодець завжди беріть свіже і правильно його готуйте — приберіть некрасиві ділянки, зішкребіть щетину, якщо така є, і ретельно промийте.
- Потім м’ясо слід залити холодною водою на дві години.
- Через дві години м’ясо дістаємо та промиваємо, всю воду зливаємо та заливаємо по новій у каструлю. Її ставимо на плиту і доводимо до кипіння, обов’язково видаляючи піну, що утворюється. Так варити 5 хвилин.
- Через 5 хвилин варіння знімаємо каструлю з вогню, дістаємо м’ясо і промиваємо, всю воду зливаємо і заливаємо назад чисту. Ставимо все це на вогонь і знову доводимо до кипіння, прибираючи піну з поверхні, а потім залишаємо м’ясо варити на мінімальному вогні, щоб воно не бурлило.
- Дуже важливо періодично знімати піну, інакше холодець вийде каламутним і далеким від святкового. Також на прозорість бульйону впливає кипіння — якщо м’ясо в каструлі кипітиме сильно, то прозорий холодець не вийде.
- Варити холодець необхідно 5 годин, періодично доливаючи воду з википанням.
- За 1,5 години до готовності додаємо корінь селери, очищені цілі цибулини та моркву. На цьому етапі солимо і перчимо, додаємо спеції.
- Коли процес варіння м’яса та овочів закінчено — дістаємо спочатку овочі, потім м’ясо. Бульйон необхідно процідити через друшляк і кілька шарів марлі.
- Охолоджене м’ясо відокремлюємо від кісток і рвемо на дрібні шматочки, які потім викладаємо в посуд, куди заливатиметься холодець.
- Зварену моркву можна порізати дрібними кубиками й викласти на дно разом із зеленню та м’ясом — це послужить окрасою вашого холодцю.
- Заливаємо м’ясо, моркву та зелень бульйоном і ставимо в холодильник як мінімум на 3-4 години, щоб холодець застиг.
- Перед подачею на стіл радимо прикрасити холодець гілочкою кропу або будь-якої іншої зелені.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати "Наполеон з м’ясом", який сподобається всім гостям за столом.
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