На Новий рік без холодця ніяк! Простий рецепт із різних видів м’яса

Новорічний холодець краще приготувати з трьох видів м’яса — яловичини, свинини та курятини

Важко уявити новорічний стіл без традиційного холодця та класичного салату "Олів’є". І якщо рецепт останнього вже був на сайті, то зараз настала черга і холодця з одразу кількох видів м’яса.

Перевіреним способом варіння холодця поділилися кулінари на сайті AllWomans, передає "Телеграф".

Хазяйкам на замітку! Щоб холодець вийшов смачним і до нього не потрібно було додавати желатин, використовуйте м’ясо з великою кількістю кісток. Найсмачніше новорічний холодець виходить із відразу кількох видів м’яса, а не одного.

інгредієнти

голяшка яловича – 1 кг;

рулька свиняча – 1,2 кг;

ніжка свиняча – 1 шт.;

ніжки курячі – 2 шт.;

цибуля – 3 шт.;

морква – 2 шт.;

селера – половина кореня;

лист лавровий – 4 шт.;

чорний перець горошком – 15 прим.;

сіль на смак.

Приготування

М’ясо на холодець завжди беріть свіже і правильно його готуйте — приберіть некрасиві ділянки, зішкребіть щетину, якщо така є, і ретельно промийте. Потім м’ясо слід залити холодною водою на дві години. Через дві години м’ясо дістаємо та промиваємо, всю воду зливаємо та заливаємо по новій у каструлю. Її ставимо на плиту і доводимо до кипіння, обов’язково видаляючи піну, що утворюється. Так варити 5 хвилин. Через 5 хвилин варіння знімаємо каструлю з вогню, дістаємо м’ясо і промиваємо, всю воду зливаємо і заливаємо назад чисту. Ставимо все це на вогонь і знову доводимо до кипіння, прибираючи піну з поверхні, а потім залишаємо м’ясо варити на мінімальному вогні, щоб воно не бурлило. Дуже важливо періодично знімати піну, інакше холодець вийде каламутним і далеким від святкового. Також на прозорість бульйону впливає кипіння — якщо м’ясо в каструлі кипітиме сильно, то прозорий холодець не вийде. Варити холодець необхідно 5 годин, періодично доливаючи воду з википанням. За 1,5 години до готовності додаємо корінь селери, очищені цілі цибулини та моркву. На цьому етапі солимо і перчимо, додаємо спеції. Коли процес варіння м’яса та овочів закінчено — дістаємо спочатку овочі, потім м’ясо. Бульйон необхідно процідити через друшляк і кілька шарів марлі. Охолоджене м’ясо відокремлюємо від кісток і рвемо на дрібні шматочки, які потім викладаємо в посуд, куди заливатиметься холодець. Зварену моркву можна порізати дрібними кубиками й викласти на дно разом із зеленню та м’ясом — це послужить окрасою вашого холодцю. Заливаємо м’ясо, моркву та зелень бульйоном і ставимо в холодильник як мінімум на 3-4 години, щоб холодець застиг. Перед подачею на стіл радимо прикрасити холодець гілочкою кропу або будь-якої іншої зелені.

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