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Швидко та смачно: рецепт тарталеток з грибами у мікрохвильовій печі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Гості будуть приємно здивовані смаком грибних тарталеток із сиром
Гості будуть приємно здивовані смаком грибних тарталеток із сиром

На приготування цієї закуски піде мінімум часу

На новорічні свята часто приїжджає багато гостей, яких дуже хочеться смачно нагодувати, а багато часу стояти біля плити не завжди є. На допомогу завжди прийдуть перевірені канапе та тарталетки з грибами, про які розповідає "Телеграф".

Найсмачнішим і найпростішим рецептом простої гарячої закуски, яка готується в мікрохвильовій печі, поділився портал "Кулінарні рецепти".

Інгредієнти

  • Печериці — 0,5 Кілограма
  • Цибуля — 2 штуки
  • Олія рослинна — 100 мілілітрів
  • Сир — 100 грамів
  • Спеції — на смак
  • Тарталетки — 10-15 Штук (можна приготувати самостійно або купити готові в магазині)

Приготування

1. Добре промиті та очищені гриби поріжте на шматочки середнього розміру.

2. Цибулю нарізаємо дрібно і смажимо на сковороді до золотистого кольору.

3. Потім обсмажуємо гриби та з’єднуємо їх із цибулею. Даємо цій масі охолонути.

4. Тим часом натираємо сир на терці і, якщо гриби з цибулею охолонули, додаємо сир туди.

5. Беремо тарталетки та заповнюємо їх начинкою. Зверху ще раз посипаємо сиром.

6. Відправляємо все до мікрохвильової печі всього на 5 хвилин.

7. Перед подачею на стіл можна прикрасити страву зеленню або на ваш смак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати рулетики з огірків зі шпротами чи м’ясний закусочний торт "Наполеон".

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новий рік #Мікрохвильовка
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