Швидко та смачно: рецепт тарталеток з грибами у мікрохвильовій печі

На приготування цієї закуски піде мінімум часу

На новорічні свята часто приїжджає багато гостей, яких дуже хочеться смачно нагодувати, а багато часу стояти біля плити не завжди є. На допомогу завжди прийдуть перевірені канапе та тарталетки з грибами, про які розповідає "Телеграф".

Найсмачнішим і найпростішим рецептом простої гарячої закуски, яка готується в мікрохвильовій печі, поділився портал "Кулінарні рецепти".

Інгредієнти

Печериці — 0,5 Кілограма

Цибуля — 2 штуки

Олія рослинна — 100 мілілітрів

Сир — 100 грамів

Спеції — на смак

Тарталетки — 10-15 Штук (можна приготувати самостійно або купити готові в магазині)

Приготування

1. Добре промиті та очищені гриби поріжте на шматочки середнього розміру.

2. Цибулю нарізаємо дрібно і смажимо на сковороді до золотистого кольору.

3. Потім обсмажуємо гриби та з’єднуємо їх із цибулею. Даємо цій масі охолонути.

4. Тим часом натираємо сир на терці і, якщо гриби з цибулею охолонули, додаємо сир туди.

5. Беремо тарталетки та заповнюємо їх начинкою. Зверху ще раз посипаємо сиром.

6. Відправляємо все до мікрохвильової печі всього на 5 хвилин.

7. Перед подачею на стіл можна прикрасити страву зеленню або на ваш смак.

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