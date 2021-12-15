Швидко та смачно: рецепт тарталеток з грибами у мікрохвильовій печі
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На приготування цієї закуски піде мінімум часу
На новорічні свята часто приїжджає багато гостей, яких дуже хочеться смачно нагодувати, а багато часу стояти біля плити не завжди є. На допомогу завжди прийдуть перевірені канапе та тарталетки з грибами, про які розповідає "Телеграф".
Найсмачнішим і найпростішим рецептом простої гарячої закуски, яка готується в мікрохвильовій печі, поділився портал "Кулінарні рецепти".
Інгредієнти
- Печериці — 0,5 Кілограма
- Цибуля — 2 штуки
- Олія рослинна — 100 мілілітрів
- Сир — 100 грамів
- Спеції — на смак
- Тарталетки — 10-15 Штук (можна приготувати самостійно або купити готові в магазині)
Приготування
1. Добре промиті та очищені гриби поріжте на шматочки середнього розміру.
2. Цибулю нарізаємо дрібно і смажимо на сковороді до золотистого кольору.
3. Потім обсмажуємо гриби та з’єднуємо їх із цибулею. Даємо цій масі охолонути.
4. Тим часом натираємо сир на терці і, якщо гриби з цибулею охолонули, додаємо сир туди.
5. Беремо тарталетки та заповнюємо їх начинкою. Зверху ще раз посипаємо сиром.
6. Відправляємо все до мікрохвильової печі всього на 5 хвилин.
7. Перед подачею на стіл можна прикрасити страву зеленню або на ваш смак.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати рулетики з огірків зі шпротами чи м’ясний закусочний торт "Наполеон".
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