Подача здивує всіх: рецепт новорічного салату "Тигреня"

Салат виходить дуже красивим і надзвичайно смачним

Новорічна ніч наближається з неймовірною швидкістю, а це означає, що незабаром настане час зустрічати гостей і радувати їх смаколиками. Не секрет, що покровителем наступного року буде Чорний Тигр, а щоб його задобрити просто необхідно поставити на стіл яскраві бутерброди "Тигрята" та салат "Тигреня", який порадує гостей оригінальною подачею.

Рецептом незвичайного салату поділилися на порталі "Кулінарна мозаїка".

Рецепт новорічного салату "Тигреня"

Інгредієнти

Копчена куряча грудка – 200 гр.

Картопля, морква – по 200 гр.

Яблука зелені – 200 гр.

Яйця – 3 шт.

Майонез.

Мариновані огірки, оливки для прикраси.

Хазяйкам на замітку! Щоб додати салату смаку, рекомендують не варити картоплю з морквою, а запекти їх у духовці або мікрохвильовій печі.

Приготування

Овочі необхідно зварити або запекти, а потім остудити та очистити від шкірки. Потім натерти в окремі місткості на дрібній тертці. Яйця варимо круто, потім очищаємо. Білок одного яйця залишаємо для прикраси, а ті, що залишилися, подрібнюємо в крихту. Яблука очищаємо від шкірки та тремо на великій тертці. Курячі грудки ріжемо на дрібні кубики. Потім усі компоненти салату укладаємо шарами у довільній послідовності, але пам’ятаємо, що морква обов’язково має бути останньою. Намагаємося сформувати з продуктів мордочку тигреня, а кожен шар необхідно змастити майонезом. Останній етап – з яєчного білка, оливок та маринованого огірка необхідно оформити верх закуски.

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