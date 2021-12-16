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Дітлахи оцінять: як приготувати традиційне печиво до Дня святого Миколая

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Печивом можна пригостити усіх діточок, які завітають у гості
Печивом можна пригостити усіх діточок, які завітають у гості

Прикрасити миколайчиків можна за допомогою глазурі та кольорових їстівних присипок

Улюблене свято дітей День святого Миколая святкуватимуть в Україні вже у неділю, 19 грудня. Крім подарунків під подушкою малята люблять ласувати солодощами, а якщо вони ще й тематичні — то це подвійна радість. На Миколая в наші країні традиційно випікають печиво під назвою "миколайчики". 

Класичним рецептом традиційного печива поділилася відома українська кулінарка Дарія Цвєк.

Рецепт приготування традиційного печива "миколайчики"

Інгредієнти для тіста:

борошно — 600 г;

маргарин — 150 г;

цукор — 200 г;

яйця — 2 шт.;

яєчні жовтки — 2 шт.;

рідкий мед — 150 г;

мелена кориця — 0,5 чайної ложки;

гвоздика — 0,5 чайної ложки;

сода — 1 чайна ложка;

сметана — 2 столові ложки.

 Інгредієнти для глазурі:

цукрова пудра — 1 склянка;

яєчний білок — 1 шт.;

лимонний сік — 0,5 чайної ложки.

 Приготування

  1. Борошно слід просіяти та додати до нього соду, натертий маргарин і все перемішати.
  2. У суміш додаємо яйця, жовтки, сметану, цукор, корицю, гвоздику та мед.
  3. Замішуємо тісто і ставимо його у холодильник на цілу ніч, а вже вранці починаємо розкачувати до товщини 0,5 см і формувати майбутніх миколайчиків. Для цього варто запастися спеціальними формочками, а якщо їх немає, то можна вирізати зірочки, сердечка, чи квадратики.
  4.  Переходимо до випікання — духовку треба розігріти до температури 180°C, деко змастити олією і притусити борошном, коржики змастити збитим яйцем, поставити у духовку і випікати, доки вона не стануть золотистими.
  5. Готуємо глазур — необхідно гарно збити білки, поступово всипаючи в утворену піну цукрову пудру та додаючи лимонний сік. Щоб додати миколайчикам кольору, глазур можна розлити у баночки та додати до неї харчовий барвник.
  6. Коли миколайчики спечуться їх треба остудити, а потім за допомогою глазурі нанести на коржики візерунки. 
Традиційні Миколайчики готують у формі дідусів
Традиційні Миколайчики готують у формі дідусів

 

Прикрасити Миколайчики можна на власний розсуд
Прикрасити Миколайчики можна на власний розсуд
Кольоровою глазур робиться за допомою барвників
Кольоровою глазур робиться за допомою барвників

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 10 хвилин приготувати смачне імбирне печиво з Nutella.

Теги:
#Рецепт #Печиво #День Святого Миколая
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