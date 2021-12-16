Дітлахи оцінять: як приготувати традиційне печиво до Дня святого Миколая

Прикрасити миколайчиків можна за допомогою глазурі та кольорових їстівних присипок

Улюблене свято дітей День святого Миколая святкуватимуть в Україні вже у неділю, 19 грудня. Крім подарунків під подушкою малята люблять ласувати солодощами, а якщо вони ще й тематичні — то це подвійна радість. На Миколая в наші країні традиційно випікають печиво під назвою "миколайчики".

Класичним рецептом традиційного печива поділилася відома українська кулінарка Дарія Цвєк.

Рецепт приготування традиційного печива "миколайчики"

Інгредієнти для тіста:

борошно — 600 г;

маргарин — 150 г;

цукор — 200 г;

яйця — 2 шт.;

яєчні жовтки — 2 шт.;

рідкий мед — 150 г;

мелена кориця — 0,5 чайної ложки;

гвоздика — 0,5 чайної ложки;

сода — 1 чайна ложка;

сметана — 2 столові ложки.

Інгредієнти для глазурі:

цукрова пудра — 1 склянка;

яєчний білок — 1 шт.;

лимонний сік — 0,5 чайної ложки.

Приготування

Борошно слід просіяти та додати до нього соду, натертий маргарин і все перемішати. У суміш додаємо яйця, жовтки, сметану, цукор, корицю, гвоздику та мед. Замішуємо тісто і ставимо його у холодильник на цілу ніч, а вже вранці починаємо розкачувати до товщини 0,5 см і формувати майбутніх миколайчиків. Для цього варто запастися спеціальними формочками, а якщо їх немає, то можна вирізати зірочки, сердечка, чи квадратики. Переходимо до випікання — духовку треба розігріти до температури 180°C, деко змастити олією і притусити борошном, коржики змастити збитим яйцем, поставити у духовку і випікати, доки вона не стануть золотистими. Готуємо глазур — необхідно гарно збити білки, поступово всипаючи в утворену піну цукрову пудру та додаючи лимонний сік. Щоб додати миколайчикам кольору, глазур можна розлити у баночки та додати до неї харчовий барвник. Коли миколайчики спечуться їх треба остудити, а потім за допомогою глазурі нанести на коржики візерунки.

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Кольоровою глазур робиться за допомою барвників

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