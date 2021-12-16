Дітлахи оцінять: як приготувати традиційне печиво до Дня святого Миколая
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Прикрасити миколайчиків можна за допомогою глазурі та кольорових їстівних присипок
Улюблене свято дітей День святого Миколая святкуватимуть в Україні вже у неділю, 19 грудня. Крім подарунків під подушкою малята люблять ласувати солодощами, а якщо вони ще й тематичні — то це подвійна радість. На Миколая в наші країні традиційно випікають печиво під назвою "миколайчики".
Класичним рецептом традиційного печива поділилася відома українська кулінарка Дарія Цвєк.
Рецепт приготування традиційного печива "миколайчики"
Інгредієнти для тіста:
борошно — 600 г;
маргарин — 150 г;
цукор — 200 г;
яйця — 2 шт.;
яєчні жовтки — 2 шт.;
рідкий мед — 150 г;
мелена кориця — 0,5 чайної ложки;
гвоздика — 0,5 чайної ложки;
сода — 1 чайна ложка;
сметана — 2 столові ложки.
Інгредієнти для глазурі:
цукрова пудра — 1 склянка;
яєчний білок — 1 шт.;
лимонний сік — 0,5 чайної ложки.
Приготування
- Борошно слід просіяти та додати до нього соду, натертий маргарин і все перемішати.
- У суміш додаємо яйця, жовтки, сметану, цукор, корицю, гвоздику та мед.
- Замішуємо тісто і ставимо його у холодильник на цілу ніч, а вже вранці починаємо розкачувати до товщини 0,5 см і формувати майбутніх миколайчиків. Для цього варто запастися спеціальними формочками, а якщо їх немає, то можна вирізати зірочки, сердечка, чи квадратики.
- Переходимо до випікання — духовку треба розігріти до температури 180°C, деко змастити олією і притусити борошном, коржики змастити збитим яйцем, поставити у духовку і випікати, доки вона не стануть золотистими.
- Готуємо глазур — необхідно гарно збити білки, поступово всипаючи в утворену піну цукрову пудру та додаючи лимонний сік. Щоб додати миколайчикам кольору, глазур можна розлити у баночки та додати до неї харчовий барвник.
- Коли миколайчики спечуться їх треба остудити, а потім за допомогою глазурі нанести на коржики візерунки.
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