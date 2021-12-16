Якщо "Олів’є" набридло: три рецепти новорічних салатів, які набагато смачніші

Ці салати точно стануть окрасою новорічного столу

Салат "Олів’є" на Новий рік вже встиг стати класичним, проте дуже багатьом його смак набрид і давно вже здається занадто далеким від святкового. Звичайно, можна поекспериментувати над незвичайною формою подачі "Олів’є", але краще цього року приготувати зовсім інші салати.

"Телеграф" зібрав три рецепти дуже смачних салатів, які можна подати на новорічний стіл замість "Олів’є".

Хрумкий салат з ананасами та куркою

Хрумкий салат з ананасами та куркою

Інгредієнти

300 г курячого філе

200 г консервованих ананасів

200 г твердого сиру

100 г білого хліба

100 мл майонезу

40 мл рослинної олії (для смаження)

Приготування

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками, підсмажуємо на сковороді на олії. Хліб нарізаємо кубиками й обсмажуємо на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки. Ананаси нарізаємо невеликими шматочками, а сир натираємо на тертку. Потім усі інгредієнти з’єднуємо та заправляємо майонезом.

Салат "Морський" з креветками

Салат "Морський" з креветками

Інгредієнти

300 г варених креветок

1 огірок

5 картоплин, зварених у мундирі

1/2 склянки консервованого горошку

1 морква

1 пучок петрушки

250 мл майонезу

1 яйце

Приготування

Зварену у мундирі картоплю очищаємо від шкірки та нарізаємо дрібними кубиками. Моркву натираємо на тертку. Яйце необхідно зварити круто, очистити й нарізати часточками. Всі овочі перемішуємо, додаємо горошок і заправляємо майонезом та подрібненим кропом. Заправляємо сіллю та чорним меленим перцем. Розкладаємо мікс по креманках, зверху прикрашаємо креветками та шматочками яйця та прикрашаємо гілочками петрушки.

Салат з куркою та моцарелою

Салат з куркою та моцарелою

Інгредієнти

500 г курячого філе

3 червоні томати

340 г консервованої кукурудзи (1 банк)

1 пучок кінзи

2 упаковки моцарели (в розсолі)

3-4 ст. л. оливкової олії

1 червона цибуля (невелика)

2 ст. л. соку лимона

½ ч. л. солі

½ ч. л. цукру

50 мл теплої води

3 горошини запашного перцю

1 лавровий лист

на смак сіль та перець

Приготування

Дві курячі грудки необхідно зварити з 3 горошинами перцю, лавровим листом та сіллю до свого смаку. Через 30 хвилин варіння викладіть м’ясо на тарілку і дайте охолонути. Томати миємо і ріжемо тонкими шматочками, а потім складаємо в миску, в якій подаватимемо салат. Цибулину ріжемо півкільцями та заливаємо 50 мл теплої води, додаємо 2 ст. л. соку лимона, щіпку цукру та солі. Все це залишаємо на 20 хвилин, потім зливаємо маринад, а цибулю відправляємо до томатів. Дві моцарели нарізаємо часточками однакової товщини й викладаємо в миску з томатом та цибулею. Охолоджене м’ясо нарізаємо середніми шматочками та відправляємо до інших інгредієнтів. Засипаємо в миску 340 г консервованої кукурудзи й додаємо зелень кінзи. Заправляємо салат 3-4 ст. л. оливкової олії, солимо і перчимо до смаку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими новорічними салатами можна здивувати гостей та задобрити Чорного Тигра.