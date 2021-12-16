Новорічне какао: рецепт гарячого напою, який подарує святковий настрій
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Новорічний настрій у чашці чарівного напою
Зимова святкова картина: в’язані светри, посмішки та мерехтливі вогні святкової ялинки… Але чого не вистачає? Правильно – ароматного какао, яке поєднує людей у всьому світі.
Як приготувати новорічне какао, пише Сookpad.
Новорічне какао з молоком: простий рецепт
Інгредієнти:
- Молоко – 1 літр
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Кориця – 1 ч. л.
- Ванільний цукор, або ванілін — 1 ч. л.
- Цукор, або цукрозамінник — за смаком.
Спосіб приготування:
- Молоко виставляємо на повільний вогонь, приблизно на 5-6 хвилин, все залежить від плити. Знімаємо молочну пінку.
- Додаємо 2 ст. л. какао, потім розмішуємо акуратно вінчиком, щоб не було грудок.
- Додаємо в какао ванілін та корицю, так само розмішуємо вінчиком.
- Додаємо цукор, розмішуємо та знімаємо з вогню. Чарівний напій готовий!
Ще одним напоєм, який зігріє вас за холодної погоди, є глінтвейн. Про те, як і з чим його приготувати — читайте в матеріалі "Телеграфа".
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