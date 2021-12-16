Новорічне какао: рецепт гарячого напою, який подарує святковий настрій

Новорічний настрій у чашці чарівного напою

Зимова святкова картина: в’язані светри, посмішки та мерехтливі вогні святкової ялинки… Але чого не вистачає? Правильно – ароматного какао, яке поєднує людей у всьому світі.

Як приготувати новорічне какао, пише Сookpad.

Новорічне какао з молоком: простий рецепт

Інгредієнти:

Молоко – 1 літр

Какао-порошок — 2 ст. л.

Кориця – 1 ч. л.

Ванільний цукор, або ванілін — 1 ч. л.

Цукор, або цукрозамінник — за смаком.

Спосіб приготування:

Молоко виставляємо на повільний вогонь, приблизно на 5-6 хвилин, все залежить від плити. Знімаємо молочну пінку. Додаємо 2 ст. л. какао, потім розмішуємо акуратно вінчиком, щоб не було грудок. Додаємо в какао ванілін та корицю, так само розмішуємо вінчиком. Додаємо цукор, розмішуємо та знімаємо з вогню. Чарівний напій готовий!

Ще одним напоєм, який зігріє вас за холодної погоди, є глінтвейн. Про те, як і з чим його приготувати — читайте в матеріалі "Телеграфа".