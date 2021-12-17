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Гості будуть у захваті: рецепт вишуканої закуски з червоної ікри, риби та креветок

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Вишукана закуска із червоної риби, ікри та креветок Новина оновлена 17 грудня 2021, 08:45
Вишукана закуска із червоної риби, ікри та креветок

Канапе виходять дуже красивими, а на їхнє приготування піде не більше 30 хвилин

Закусок на новорічному столі багато не буває, особливо коли йдеться про невеликі канапи, які всі гості із задоволенням спробують після основних страв. Так, можна приготувати три види сирних канапе або побалувати гостей вишуканою та неймовірно красивою закускою з червоної ікри, червоної риби та креветок.

Рецепт на своєму YouTube-каналі опублікувала кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • багет;
  • оливкова олія.

Канапе з креветками:

  • 10 креветок;
  • вершковий сир;
  • 2 помідори чері;
  • кучерява петрушка.

Канапе з червоною рибою:

  • 125 г червоної риби;
  • вершковий сир;
  • свіжий кріп;
  • лимон;
  • чорний кунжут.

Канапе з червоною ікрою:

  • червона ікра;
  • 150 г м’якого вершкового масла;
  • свіжий кріп.

Приготування:

  1. Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1-1,5 см.
  2. За допомогою форми зі шматочків багета вирізаємо рівні кружечки.
  3. Відправляємо багет у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин: потрібно, щоб він підсушився та підрум’янився.
  4. Частину багету намазуємо вершковим сиром.
  5. Помідори чері нарізаємо кружальцями та викладаємо на вершковий сир.
  6. 2 варені креветки прикладаємо хвостиком вгору до помідора і закріплюємо зубочистками.
  7. Готові канапе прикрашаємо гілочками свіжої петрушки.
  8. Для наступних канапе змішуємо вершковий сир із дрібнонарізаним кропом.
  9. Сумішшю, що вийшла, намазуємо багет.
  10. Червону слабосолену рибу дрібно нарізаємо та викладаємо на сир.
  11. Прикрашаємо канапе шматочком лимона та посипаємо чорним кунжутом.
  12. Ще для одного виду канапе м’яке вершкове масло за допомогою кондитерського мішка відсаджуємо на багет.
  13. На масло викладаємо червону ікру.
  14. Прикрашаємо свіжим кропом.

Відеорецепт:

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Теги:
#Рецепт #Новий рік #Закуска
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