Для шанувальників японської кухні: як приготувати салат "Ліниві суші" на Новий рік
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Салат за смаком справді дуже нагадує японські суші
Суші на новорічному столі можуть виглядати дещо дивно, проте для великих любителів японської кухні є вихід — яскраві роли "Оселедці під шубою" та листковий салат "Лініві суші".
Рецептом незвичайного та святкового салату поділилася блогер Аліна Фуді на своєму Youtube-каналі.
Рецепт салату "Ліниві суші"
Інгредієнти
Огірок – 2 шт. маленькі
Вершковий сир – 150 гр
Червона риба малосольна – 350-400 гр
Авокадо – 1 шт.
Лимонний сік – 2 ч. л. (щоб авокадо не надто швидко потемніло)
Рис круглозернистий – 250 гр
• Для рису:
Вода – 280 гр
Оцет – 2 ст.
Цукор – 1 ст. з гіркою
Сіль – 0,5 ч. л.
Норі – 2-4 шт (за бажанням та наявністю)
• Для подачі:
соєвий соус, васабі та імбир
Приготування
- Рис добре промити та злити воду кілька разів. Залити водою, дати закипіти й проварити на маленькому вогні 15 хвилин і вимкнути. Щоб прибрати зайву вологу, покладіть у каструлю кілька паперових рушників і накрийте звичайним. Так залиште на 10 хвилин.
- Оцет, цукор та сіль змішуємо та заправляємо соусом рис. Чекаємо, поки він повністю охолоне.
- Потім в одну частину рису необхідно додати два подрібнені листи норі.
- Половину риби ріжемо кубиками, а другу половину – тонкими слайсами. Огірок і авокадо також нарізаємо кубиками, а щоб авокадо не темніло — збризкайте його соком лимона.
- Збираємо салат: перший шар рис із норі, потім червона риба кубиками, огірок, рис авокадо, риба слайсами у формі троянд. Кожен шар перекриваємо невеликою кількістю вершкового сиру.
- Подаємо "Ліниві суші" з соєвим соусом, васабі та імбиром.
Відеорецепт
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати вишукану закуску з червоної ікри, риби та креветок.
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