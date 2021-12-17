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Для шанувальників японської кухні: як приготувати салат "Ліниві суші" на Новий рік

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Салат "Лініві суші" точно стане прикрасою новорічного столу Новина оновлена 17 грудня 2021, 11:38
Салат "Лініві суші" точно стане прикрасою новорічного столу

Салат за смаком справді дуже нагадує японські суші

Суші на новорічному столі можуть виглядати дещо дивно, проте для великих любителів японської кухні є вихід — яскраві роли "Оселедці під шубою" та листковий салат "Лініві суші".

Рецептом незвичайного та святкового салату поділилася блогер Аліна Фуді на своєму Youtube-каналі.

Рецепт салату "Ліниві суші"

Інгредієнти

Огірок – 2 шт. маленькі

Вершковий сир – 150 гр

Червона риба малосольна – 350-400 гр

Авокадо – 1 шт.

Лимонний сік – 2 ч. л. (щоб авокадо не надто швидко потемніло)

Рис круглозернистий – 250 гр

• Для рису:

Вода – 280 гр

Оцет – 2 ст.

Цукор – 1 ст. з гіркою

Сіль – 0,5 ч. л.

Норі – 2-4 шт (за бажанням та наявністю)

• Для подачі:

соєвий соус, васабі та імбир

Приготування

  1. Рис добре промити та злити воду кілька разів. Залити водою, дати закипіти й проварити на маленькому вогні 15 хвилин і вимкнути. Щоб прибрати зайву вологу, покладіть у каструлю кілька паперових рушників і накрийте звичайним. Так залиште на 10 хвилин.
  2. Оцет, цукор та сіль змішуємо та заправляємо соусом рис. Чекаємо, поки він повністю охолоне.
  3. Потім в одну частину рису необхідно додати два подрібнені листи норі.
  4. Половину риби ріжемо кубиками, а другу половину – тонкими слайсами. Огірок і авокадо також нарізаємо кубиками, а щоб авокадо не темніло — збризкайте його соком лимона.
  5. Збираємо салат: перший шар рис із норі, потім червона риба кубиками, огірок, рис авокадо, риба слайсами у формі троянд. Кожен шар перекриваємо невеликою кількістю вершкового сиру.
  6. Подаємо "Ліниві суші" з соєвим соусом, васабі та імбиром.

Відеорецепт

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати вишукану закуску з червоної ікри, риби та креветок.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Салат #Суші #Новий рік
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