Смачно та незвичайно: як приготувати куряче ескімо у беконі
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Від такої закуски за столом усі будуть у захваті
М’ясні страви — невід’ємна частина новорічного столу, проте звичайне куркою запеченою в духовці вже нікого не здивуєш. Якщо раніше ми розповідали, як приготувати "Наполеон з м’ясом", то зараз ділимося рецептом курячого ескімо в беконі.
Як приготувати незвичайну м’ясну страву до Нового року розповіла блогер Аліна Фуді в Instagram.
Рецепт курячого ескімо в беконі
Інгредієнти
Курячі стегна – 600 г (без кісток та шкіри)
Цибуля – 120 г
Часник – 1 зубчик
Манна крупа – 1 ст. з гіркою
Бекон – 8 смужок (близько 200 г)
Сіль, чорний мелений перець – на смак
Бамбукові шпажки
Для подачі:
будь-які овочі, маслини, оливки
Приготування
- Курячі стегна, цибуля та часник потрібно перемолоти на фарш. Потім його необхідно посолити, поперчити та додати трохи манної крупи. Добре перемішуємо та відбиваємо фарш як мінімум 10 разів і ставимо у холодильник на 10 хвилин.
- Розділяємо фарш на 8 частин, формуємо їх поздовжні котлети й кожну з них обмотуємо беконом, а потім нанизуємо їх на шпажки.
- Котлети в беконі на шпажках викладаємо на лист, застелений пергаментом і ставимо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах.
- Також на шпажки нанизуємо овочі: маринований огірок, маслини, болгарський перець та помідор.
Відеорецепт
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати новорічний салат "Тигреня", який порадує гостей оригінальною подачею.
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