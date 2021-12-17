Смачно та незвичайно: як приготувати куряче ескімо у беконі

Від такої закуски за столом усі будуть у захваті

М’ясні страви — невід’ємна частина новорічного столу, проте звичайне куркою запеченою в духовці вже нікого не здивуєш. Якщо раніше ми розповідали, як приготувати "Наполеон з м’ясом", то зараз ділимося рецептом курячого ескімо в беконі.

Як приготувати незвичайну м’ясну страву до Нового року розповіла блогер Аліна Фуді в Instagram.

Рецепт курячого ескімо в беконі

Інгредієнти

Курячі стегна – 600 г (без кісток та шкіри)

Цибуля – 120 г

Часник – 1 зубчик

Манна крупа – 1 ст. з гіркою

Бекон – 8 смужок (близько 200 г)

Сіль, чорний мелений перець – на смак

Бамбукові шпажки

Для подачі:

будь-які овочі, маслини, оливки

Приготування

Курячі стегна, цибуля та часник потрібно перемолоти на фарш. Потім його необхідно посолити, поперчити та додати трохи манної крупи. Добре перемішуємо та відбиваємо фарш як мінімум 10 разів і ставимо у холодильник на 10 хвилин. Розділяємо фарш на 8 частин, формуємо їх поздовжні котлети й кожну з них обмотуємо беконом, а потім нанизуємо їх на шпажки. Котлети в беконі на шпажках викладаємо на лист, застелений пергаментом і ставимо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах. Також на шпажки нанизуємо овочі: маринований огірок, маслини, болгарський перець та помідор.

Відеорецепт

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати новорічний салат "Тигреня", який порадує гостей оригінальною подачею.