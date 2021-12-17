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Як запекти курку з ідеальною золотистою скоринкою на Новий рік: топ-5 секретів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Запечена курка – традиційна страва на новорічні свята
Запечена курка – традиційна страва на новорічні свята

Секрет хрусткої скоринки виявився досить простим, проте не кожен кулінар про це знає

Рецептів приготування курки є величезна кількість — все залежить від смакових уподобань і невеликих секретів кулінара, проте своїми секретами ідеального приготування рум’яної курочки діляться далеко не всі.

"Телеграф" зібрав головні секрети, які допоможуть запекти соковиту курку з неймовірно хрусткою скоринкою.

Топ-5 секретів ідеальної курочки

  1. Грамотно вибираємо тушку — вона повинна бути свіжою, ніжно-рожевого відтінку з ледь відчутним ароматом і пружною на дотик.
  2. Беремо правильний посуд для випікання — найкраще підходить сковорода з товстим дном і стінками або висока керамічна жароміцна ємність.
  3. Для соковитості курку необхідно засолити за 6-8 годин до запікання, а перед ним покласти під шкіру невеликі шматочки вершкового масла зі спеціями.
  4. Фокус із банкою — ще один секрет соковитої та добре запеченої курочки. Все просто беремо скляну банку (на півлітра) заливаємо її водою на 3-4 сантиметри, додаємо 1 ч. л. солі й на цю конструкцію садимо замариновану попередньо курку і в такому вигляді відправляємо в духовку.
  5. Любителям дуже хрусткої скоринки — перед запіканням тушку радять заздалегідь відварити. Плюс цього методу ще й у тому, що ви отримаєте смачний курячий бульйон.

Як зробити дуже хрумку скоринку

Секрет ідеальної хрусткої скоринки при запіканні курки розкритий – для цього необхідно попередньо відварити тушку та змастити її розтопленим вершковим маслом.

Більше нюансів дивіться у відео:

Як повідомляв "Телеграф" раніше, шеф-кухар розкрив секрет ідеально соковитої качки в яблуках.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Новий рік #Курка #Запікання
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